Trasporti in Lombardia: soluzioni per spedire in modo sostenibile

Spedizioni sostenibili: cosa sono?

Con spedizioni sostenibili si intendono tutte quelle consegne effettuate nel rispetto dell’ambiente, utilizzando mezzi di trasporto non impattanti.

In questo modo si andranno a diminuire le emissioni provenienti dai gas di scarico dei più tradizionali mezzi su gomma.

Sempre più aziende adottano la suddetta soluzione di trasporti Lombardia, a cominciare da quelle maggiormente influenti nel mondo dello shopping online.

Tra i mezzi di trasporto destinati alle consegne sostenibili si trovano auto ibride o elettriche, treni, autobus e tram, ma non solo. Anche le biciclette negli ultimi anni sono diventate indispensabili per le consegne a domicilio a breve distanza di generi alimentari e prodotti gastronomici. C’è perfino chi ordina la spesa direttamente a casa, per poi riceverla attraverso la consegna in bicicletta o veicoli come scooter o monopattini elettrici.

Il tema dell’eco-sostenibilità in relazione alle spedizioni è particolarmente caro al popolo lombardo, da tempo in prima linea contro le emissioni dannose.

Le consegne eco-sostenibili costano di più?

In genere le consegne eco-sostenibili prevedono un piccolo sovrapprezzo, con il cliente che ha la possibilità di scegliere se ricevere la merce in modo tradizionale o in modo non impattante per l’ambiente.

Perciò nessuno ti costringerà a dover adottare soluzioni che per quanto rispettose nei confronti del pianeta, potrebbero costare un po’ di più.

Trattasi dunque di una scelta soggettiva, che in ogni caso è fortemente raccomandabile, a fronte di una tariffa aggiuntiva davvero minima.

Per di più le aziende, comprese chiaramente quelle lombarde, stanno lavorando assiduamente per ridurre i costi derivanti dai trasporti sostenibili, così che sempre più persone adottino questa soluzione per il loro stesso bene.

Spedizioni in modo sostenibile: il packaging

Quando si parla di spedizioni sostenibili, ci si riferisce anche agli imballaggi utilizzati per il plico.

Un imballaggio sostenibile dovrebbe facilitare al cliente lo smaltimento dello stesso attraverso la raccolta differenziata.

Inoltre, con packaging sostenibile, si intende anche l’imballaggio della merce realizzato con materiali riciclati, al fine di ridurre gli sprechi e l’inquinamento.

Anche in questo caso potrebbe essere richiesto al cliente un sovrapprezzo per ricevere il prodotto all’interno di una confezione sostenibile. Trattasi di una cifra per niente esosa, dunque facilmente accessibile.

Il trasporto sostenibile sarà l’unica soluzione futura?

Assolutamente sì. Col passare del tempo i mezzi di trasporto più classici, ossia quelli su gomma come furgoni o tir, alimentati a gasolio o benzina sono destinati a sparire, anche grazie agli incentivi messi a disposizione dalle istituzioni per coloro che decidono di acquistare veicoli ibridi o elettrici.

Incentivi di cui anche le aziende con sede in Lombardia stanno già usufruendo, al fine di arricchire la propria flotta con mezzi di trasporto non inquinanti, eliminando pian piano gli automezzi più obsoleti.

Perché affidarsi ai trasporti sostenibili?

Il trasporto sostenibile non è il futuro, ma bensì il presente, una realtà sempre più consolidata, un tema che riguarda tutti noi, ecco perché dovresti cominciare anche tu ad affidarti a soluzioni di questo tipo.

Le emissioni nocive emesse dei più classici mezzi di trasporto su gomma hanno un forte impatto sul pianeta, perciò quando scegli di ricevere un qualsiasi articolo avvalendoti dell’opzione che prevede il trasporto sostenibile, non fai solamente un favore a te stesso, ma anche agli altri, garantendo un futuro migliore alle prossime generazioni.

Dunque tieni a mente che si tratta di scelte consapevoli, che non possono più essere rimandate.

Packaging sostenibile: conta quanto il trasporto?

Certamente. L’imballaggio sostenibile, affiancato a una spedizione effettuata nel rispetto dell’ambiente, limiterà i danni in modo significativo.

In Lombardia già da tempo le più importanti aziende che si occupano di spedizione, offrono al cliente la possibilità di optare per un packaging realizzato mediante l’impiego di materiali riciclati, così da ridurre gli sprechi, limitando per giunta l’inquinamento.

La maggior parte delle società di trasporti ha definitivamente eliminato gli imballaggi in plastica, poiché altamente impattanti e più difficili da smaltire, particolarmente dannosi per gli oceani.

A fronte di tutto ciò ti consigliamo vivamente di scegliere non solo il trasporto sostenibile, ma anche un packaging riciclato e riciclabile, compatibile con la raccolta differenziata dei rifiuti.

Ti esortiamo, perciò, a riflettere durante il momento dell’ordine, valutando attentamente le diverse opportunità a vantaggio del pianeta in cui viviamo, riconoscendone l’ospitalità con gesti apparentemente piccoli, ma in realtà di grande valore.