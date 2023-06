Perugia protagonista nella trasmissione 4 hotel con Bruno Barbieri

Una bella occasione di visibilità la presenza di “Bruno Barbieri – 4 Hotel” in Umbria, nel nuovo appuntamento della produzione Sky Original prodotto da Banijay Italia – in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand – che ha raccontato il cuore verde d’Italia attraverso le sue dimore storiche. 4 Hotel, molto diversi tra loro accomunati dalla storia e dalla trasformazione di una residenza in un luogo di accoglienza dove persone da tutto il mondo possono soggiornare per vivere un’esperienza unica. 4 strutture, 4 modi diversi di fare ospitalità, 4 modi di raccontarsi e 4 località che raccontano le peculiarità di un territorio.

I protagonisti sono dislocati tra Perugia nella frazione di San Martino in Campo con la residenza d’epoca Posta Donini 1579 | UNA Esperienze, Ponte Pattoli con il b&b La Dimora dell’artista, Gualdo Tadino con l’agriturismo Borgo Castello Panicaglia e Todi con Relais Todini. Il cuore delle strutture batte grazie alla passione di famiglie che hanno recuperato dei beni storici per trasformarli in vere e proprie strutture alberghiere di alto livello come nel caso Posta Donini 1579, o di famiglie che aprono le porte della loro casa agli ospiti come per la Dimora dell’artista, o, ancora, di famiglie che gestiscono una struttura storica nel cuore della verde campagna umbra come per le altre due.

Posta Donini 1579 è da sempre abituata ad ospitare personaggi famosi, capi di Stato, sceicchi arabi, attori di fama internazionale, eventi importanti come sfilate di moda, lanci di auto di lusso come Ferrari e Maserati, mettersi in gioco e partecipare ad un programma televisivo è sicuramente un’esperienza unica che va ad affermare ancora più il suo prestigio.

L’Umbria anche in questa occasione, grazie alle eccellenze che la rappresentano, saprà lasciare il segno! Ancora una volta il turismo e il mondo dell’ospitalità e chi ci investe sapranno raccontare un territorio ricco di storia e saranno portavoce della nostra regione. Al di là della classifica finale, quello che emerge è sicuramente la grande passione e l’impegno che ognuno dei partecipanti mette per mantenere in vita una storia, la cultura e la ricchezza di una terra da scoprire.