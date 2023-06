Ristrutturare un appartamento – guida, tempi e normative

Nel momento in cui vogliamo vendere un appartamento avremo come obiettivo quello di fare salire il suo valore e la cosa è possibile soprattutto se l’obiettivo è quello di presentarlo nella migliore veste ai papabili e acquirenti: ed ecco perché ci possiamo rivolgere a un’azienda edile che tra le altre cose si occupa anche volendo ristrutturare un appartamento perché così avremo a che fare con qualcuno di competenti che ci consentirà di fare quelle scelte, che sono giuste e necessarie per raggiungere quello che è il nostro obiettivo principale.

Teniamo presente che una ristrutturazione è un complesso insieme di lavori fatti per migliorare in maniera generale gli esami dell’appartamento perché è come se fosse una sorta di lifting che alzerà il valore dell’immobile.

Chiaramente ci sono ristrutturazione di base che vengono chiamate in gergo tecnico chiavi in mano e che contengono lavori standard di rifacimento degli impianti principali e cioè di rifacimento dei pavimenti nonché di intonacatura delle pareti e tanto altro perché poi chiaramente dipenderà dallo stato in cui si trova l’appartamento in quel momento e che magari vogliamo mettere sul mercato.

Per esempio potremmo pensare di modificare i volumi anche perché in questo momento storico sarà molto più facile teoricamente vendere un appartamento che ha più di un bagno, soprattutto se parliamo di uno che ha una grande metratura.

Quindi all’azienda possiamo chiedere di inserire un secondo bagno che in genere potrebbe essere quello che viene definito un bagno cieco e che dovrà essere collegato ovviamente all’impianto idraulico.

Non in questo caso parliamo di un intervento che non può essere inserito in maniera superficiale ma farà parte di un lavoro inserito all’interno nel contesto di un progetto cioè quel documento che dovrà essere scritto da un progettista e un professionista iscritto al suo albo di riferimento.

Cosa fare per ristrutturare la nostra abitazione

Nel caso in cui l’obiettivo che abbiamo è ristrutturare è dove vogliamo continuare a vivere dobbiamo organizzarci e fare le cose per bene altrimenti non riusciremo a ridurre i tempi di realizzazione perché molte volte è la prima volta che ci troviamo a ristrutturare: quindi non abbiamo molte idee come muoverci.

Ed ecco perché abbiamo bisogno di trovare professionisti che lavorano dentro un’azienda edile che si occuperà proprio di ristrutturazione perché solo così riusciremo ad avere questo tipo di appoggio importante.

Questo tipo di appoggio ci servirà per esempio per stabilire la priorità dei lavori da fare inizialmente, ma anche per capire bene quelli che sono i costi a sostenere in quanto avremo a che fare con persone che sono aggiornate in maniera continua per quanto riguarda eventuale incentivi fiscali. che a volte sono arrivati proprio ad aiutare le persone che vogliono migliorare la propria abitazione.

Ma bisogna però tener presente che sarà importante essere in grado di muoversi conoscendo i criteri stabiliti e che spesso i cittadini non conoscono il dettaglio e per questo potrebbero riuscire a sfruttare al meglio.

Per fortuna le aziende a vivere a questo punto di vista possono essere assolutamente utili.