Crotone, la potatura e la cura del verde nei quartieri non si arresta

Segnalare da parte dei cittadini e consiglieri comunali,eventusli anomalie non definitivi dell’Amministrazione cominale riveste anche carattere collaborativo, se le segnalazione producono l’effetto sperato come nel caso segnalato ultimamente dai consiglieri Maria Luana Cavallo e Enrico Pedace che affermano:

“Prendiamo atto che finalmente, dopo diverse sollecitazioni da parte nostra, sono iniziati i lavori in via Grazia Deledda a pochi passi da via Giuseppe di Vittorio, una delle zone più trafficate della città. Il nostro ringraziamento va alla dirigente Elisabetta Dominijanni e all’assessore Isabella Secreto che, dopo anni di incuria del verde pubblico, con il loro intervento faranno in modo di ridare dignità ad un quartiere abbandonato da troppo tempo. Crotone è una città piena di problemi e questi possono risolversi collaborando insieme e guardando al bene comune”.