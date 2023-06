Putin in fuga da Mosca direzione San Pietroburgo?

La situazione nella Federazione Russa rischia di precipitare. Diversi canali Telegram legati all’opposizione russa riferiscono di un intenso traffico aereo da Mosca verso San Pietroburgo. Gli aerei sarebbero mezzi dei massimi vertici istituzionali russi, tra cui uno del presidente Vladimir Putin. In precedenza il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, aveva smentito le indiscrezioni secondo cui il capo dello Stato avrebbe lasciato Mosca per trasferirsi in una delle sue residenze private situate in altre regioni russe.

Secondo il canale Telegram del gruppo dissidente bielorusso “Nexta” avrebbero lasciato Mosca anche gli aerei del premier russo, Mikhail Mishustin, e del ministro dell’Industria e del Commercio, Denis Manturov. Altri canali legati alla dissidenza riportano che anche il velivolo del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, avrebbe lasciato Mosca.