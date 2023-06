Mosca si prepara all’assedio? In corso una massiccia evacuazione degli edifici pubblici

Un sabato pomeriggio surreale in Russia dove è in corso un tentativo di colpo di Stato. A Mosca è in corso una massiccia evacuazione degli edifici pubblici, a causa dell’avanzata del Gruppo Wagner verso la capitale. Lo riporta la Bbc Russia postando anche video di persone che lasciano velocemente edifici e musei vicini al Cremlino come la Galleria Tretyakov, il Museo Pushkin e la Casa della Cultura Ges-2. A Mosca sono stati evacuati anche il centro commerciale Mega Belaya Dacha e il centro commerciale Kvartal.

In base a fonti non verificabili i mercenari sarebbero giunti quasi indisturbati a meno di 300 km da Mosca. Una fonte vicina allo stato maggiore delle forze armate russe ha detto al sito iStories che lo “Zar” Vladimir Putin punta ad “eliminare” il leader del gruppo paramilitare Wagner, Prigozhin, e offrire l’amnistia a tutti i combattenti. Lo riporta il quotidiano indipendente Meduza. Secondo la fonte, Putin non dispone delle forze necessarie per fermare l’avanzata di Prigozhin a Mosca e starebbe assemblando un gruppo dalle unità non impiegate al fronte (formazioni cecene, Guardia nazionale, ministero degli Affari interni e servizio per la sicurezza) proprio a tale scopo.