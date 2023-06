Rubinetteria bagno: tutto quello che c’è da sapere

Molte persone lasciano al caso la scelta della rubinetteria quando devono ristrutturare il bagno, spesso seguendo la logica del prezzo o della mera estetica, senza tenere conto della sua funzionalità. Bisogna, invece, porre l’accento sulle finiture, le sue funzioni, i componenti e i materiali, se si desidera optare per pezzi che siano, da una parte, belli esteticamente e, dall’altra, durevoli e ben funzionanti.Non bisogna dimenticare, infatti, che il bagno, oltre a luogo dedito all’igiene personale, è anche un ambiente in cui ritagliarsi alcuni momenti di privacy e relax, lontani da stress e occhi indiscreti. Arredarlo nel modo giusto, è quindi importante per rendere gradevole la permanenza al suo interno. In questo senso la scelta della rubinetteria non può passare in second’ordine rispetto allo stile del bagno e dell’intera abitazione.

Oggi il mercato mette a disposizione le soluzioni più disparate e differenti.Basta dare un’occhiata a qualunque sito di rubinetteria per il bagno, per farsi un’idea dell’assortimento disponibile, anche presso i rivenditori locali. Quali aspetti, però, vanno considerati, prima di scegliere la rubinetteria per il proprio bagno?

Rubinetteria lavabo

Di solito si tende a disporre il lavabo del bagno in corrispondenza della porta d’ingresso o, comunque, in modo che sia visibile, appena entrati nella stanza.Certamente, a differenze del water o del bidet, è un elemento che si può tranquillamente lasciare in vista. Per questa ragione, la scelta della rubinetteria del lavabo è la più importante e quella che dovrebbe guidare anche la scelta degli altri rubinetti. In questo caso vale sempre la pena puntare su pezzi di qualità, perché il rubinetto è soggetto a un utilizzo ripetuto e costante, oltre all’azione corrosiva di acqua e calcare. È bene, dunque, che i materiali siano buoni e garantiti dall’azienda produttrice.

I modelli sono diversi e, in linea di massima, è sempre bene optare per un miscelatore, piuttosto che un mescolatore, così da regolare autonomamente la temperatura ideale dell’acqua, senza scottarsi. Dal punto di vista estetico, bisogna invece tener conto necessariamente dello stile della casa. Si possono scegliere, dunque, rubinetti placcati, satinati, vintage o moderni, in base allo stile scelto anche per il bagno.

Rubinetti doccia

La scelta della rubinetteria per la doccia può rivelarsi un vero e proprio piacere. Esistono sul mercato tanti modelli, in base anche alla tipologia di doccia montata in bagno, se ad esempio è standard, idromassaggio o relax. Si può optare tra diversi tipi di soffioni, mobili, montati sul soffitto, ma anche regolabili, con getto di vapore o a cascata. Esistono poi rubinetti differenti, statici, solo per il lavaggio delle parti basse del corpo e il soffione manuale, attivabili e regolabili nel getto solo con dei semplici pulsanti.Insomma, oggi la rubinetteria doccia è davvero molto sofisticata e può soddisfare le richieste ed esigenze più disparate.

Dal punto di vista estetico, molto dipende anche dall’architettura della doccia, se con vetri a giorno o satinati, a filo pavimento, con muretto o nicchia incassata nel muro.Ogni scelta va sempre ponderata in base a stile, gusto, funzionalità ed esigenze personali.