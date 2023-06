CBD: benefici ed utilizzi

Il CBD (cannabidiolo), uno degli oltre 100 cannabinoidi prodotti dalla pianta di canapa, non ha effetti psicoattivi e non determina assuefazione, rappresentando invece un’efficace soluzione per ritrovare equilibrio fisico e mentale. Si lega, infatti, ai recettori CB2, presenti nei sistemi periferici del nostro corpo, al contrario del THC (tetraidrocannabinolo), che, legandosi ai recettori CB1 – quelli delle cellule nervose –, può alterare lo stato psico-fisico di un individuo creando un senso di euforia.

Pur agendo entrambi con il sistema endocannabinoide – dato appunto dai predetti recettori – CBD e THC hanno dunque effetti molto diversi tra loro. E ciò spiega perché si ricorra al CBD per ricevere benefici in diverse situazioni: questa molecola è infatti capace di calmare il dolore, di contrastare l’ansia e lo stress, di favorire l’addormentamento e migliorare la qualità del sonno.

E, ancora, è in grado di facilitare la digestione e di alleviare la nausea, nonché di ridurre i sintomi dell’epilessia. Senza trascurare il sostegno in quelle che sono le problematiche della pelle, quali l’acne o la psoriasi, facendo risultare la cute idratata, preservata e rigenerata. Il CBD si rivela insomma di ausilio in più di un ambito, “giustificando”, per tal motivo, una popolarità sempre maggiore ed un utilizzo sempre più in aumento nei tempi recenti.

Numerosi, dunque, i vantaggi del CBD, e tanti i prodotti di cui potersi avvalere, sotto forma di oli, estratti, tisane o creme, per fare qualche esempio. Ma come trovare il distributore cbd vicino a me per usufruire di una scelta sicura e di qualità? La risposta è proprio qui di seguito.

Dove acquistarlo?

Ma come (e dove) procedere all’acquisto di CBD? Il canale generalmente adoperato è quello online, alla luce delle indiscusse agevolazioni, in primis il risparmio di tempo ed il vasto assortimento. Rapidità e varietà si riscontrano però anche nei negozi fisici, dove i consumatori, contando sulla massima discrezione, potranno reperire i prodotti preferiti. E dire senza indugio alcuno: “il distributore cbd vicino a me è l’ideale, perché preserva la riservatezza ed al contempo è ben fornito!”

Fondamentale è però orientarsi verso realtà competenti e specializzate nel settore, come l’azienda italiana Beleaf ad esempio, la cui mission è l’offerta di prodotti unici e qualitativamente elevati, a cui affidarsi con tranquillità.

Sarà possibile acquistarli presso i diversi punti vendita beleaf cbd, aperti 24 ore su 24 così da permettere di utilizzare quello che è il momento migliore della giornata per le proprie scelte: le infiorescenze di cannabis light e gli estratti CBD sono, in merito, alcune delle molte opzioni disponibili. Ed in caso di eventuale bisogno? Nessun problema, perché un pronto servizio di assistenza fornirà immediato supporto. Un altro punto, quello dell’efficienza, a favore di Beleaf: conosciamola allora più da vicino, proseguendo nella lettura.

Beleaf: qualità ed eccellenza

Tra le aziende leader italiane di prodotti derivanti dalla canapa, Beleaf vede i suoi caratteri distintivi nella qualità ed eccellenza, nell’impegno e nella cura per i dettagli: si caratterizza infatti per i prodotti Made in Italy e coltivati in base alle tecnologie maggiormente all’avanguardia, come pure per l’attenzione riservata ad ogni singola fase della produzione.

Con più di 400 punti vendita e svariati distributori automatici situati nelle principali città del territorio, Beleaf è una realtà che mette al primo posto le esigenze della clientela, anche se esigente. E che lavora alacremente nell’ottica di un costante miglioramento, per dare sempre il meglio.