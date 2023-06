Perugia. Stadio San Martino in Campo: ampliamento dei servizi di supporto proposto dal gestore

Lo stadio comunale di San Martino in Campo sarà oggetto di importanti lavori che porteranno all’ampliamento e adeguamento dei servizi di supporto. La giunta comunale, su proposta dell’assessore allo sport Clara Pastorelli, ha infatti autorizzato l’Asd Vis Nuova Alba, che attualmente gestisce l’impianto, ad attuare il progetto, a firma dell’ingegnere Sauro Vescovi, trasmesso agli uffici dell’Unità operativa Impianti sportivi e Erp. Esso prevede l’ampliamento e la rivisitazione degli spazi sull’edificio esistente, in particolare la realizzazione di un’infermeria, di ulteriori spogliatoi, di locali adibiti alla segreteria-presidenza delle attività sportive, bar, magazzino-lavanderia, servizi igienici accessibili da diversamente abili, cucina e sala polifunzionale, la trasformazione del campo da calcio, ora con fondo in erba naturale, in erba sintetica e la sistemazione della tribuna per un investimento complessivo di 1.176.535 euro.

“Il gestore dell’impianto – spiega l’assessore – ha rappresentato la necessità di ampliare l’edificio esistente realizzato negli anni Ottanta e ormai insufficiente per le esigenze attuali. L’iniziativa della società, che si assume l’onere dell’intera spesa, servirà a valorizzare uno dei numerosi impianti di proprietà del Comune migliorandone la fruizione a vantaggio del territorio. Per questo – aggiunge l’assessore – abbiamo anche ritenuto di accogliere la richiesta di prorogare il periodo di gestione fino al 2034, cioè per un tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della spesa alla luce del piano economico-finanziario dell’investimento”. “Non possiamo che esprimere soddisfazione per l’intraprendenza manifestata dai gestori”, conclude l’assessore, auspicando che sempre più aziende e soggetti privati supportino l’amministrazione comunale nel miglioramento dell’impiantistica cittadina.