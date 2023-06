La città di Crotone avrà due nuovi asili comunali grazie ai fondi del PNRR

Crotone sa come spendere i soldi del Pnrr e l’amministrazione comunale non tralascia nulla affinché i cittadini si dotino di nuove strutture che elevano la qualità del vivere quotidiano. Come comunivato dall’assessore Luca Bossi, attraverso i fondi Pnrr saranno realizzati due asilo.

Uno sorgerà a via Pirandello e l’altro in località Margherita.

E’ stato infatti approvato con provvedimento dirigenziale il bando di gara che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per realizzare le due importanti strutture

Provvedimento assunto a seguito di approvazione e finanziamento della progettazione presentata dall’Amministrazione nell’ambito del percorso del PNRR che vede già appaltati numerosi progetti e che pone il Comune in controtendenza rispetto a quanto si sta verificando in sede nazionale.

Percorso virtuoso che è frutto del coordinamento dell’assessorato e della istituzione di una unità operativa specifica diretta dalla dirigente Clara Caroli.

Due nuovi asili, dunque, progettati con criteri moderni e funzionali e con la finalità di ampliare l’offerta educativa.

L’Ente ha voluto utilizzare l’opportunità del PNRR per dare concretezza a quella visione amministrativa che intende sostenere le politiche per le famiglie.

Per il nuovo asilo di via Pirandello è previsto un finanziamento di 1.200.000 euro mentre per l’asilo di località Margherita l’impegno finanziario è di 1.000.000 di euro

“Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto – ha dichiarato l’assessore al Pnrruca Bossi – Con la pubblicazione di questi interventi diamo attuazione a una serie di opere che riguardano l’istruzione con l’obiettivo di migliorare i servizi in città. Il lavoro prosegue ora con le mense scolastiche”.