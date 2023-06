Crotone, il vice Sindaco Sandro Cretelli e l’Assessore Maria Bruni incontrano le associazioni e gli operatori commerciali

Il vice sindaco Sandro Cretella e l’assessore alle Attività Produttive Maria Bruni hanno organizzato un incontro con le associazioni dei commercianti, l’Associazione Lungomare Cristoforo Colombo ed alcuni operatori, la CCIAA e le Associazioni dei consumatori al fine di concordare una linea da seguire a riguardo degli orari di chiusura del lungomare e modalità di utilizzo delle fonti di emissione sonora.

Erano presenti il presidente del Consiglio Comunale Mario Megna, i consiglieri Pedace e Ceraudo ed il comandante della Polizia Locale Francesco Iorno.

L’assessore Bruni ha, inoltre, invitato la dirigente dell’ARPACAL di Cosenza dr ssa Tarsia e l’Ing. Miglino del Servizio Radiazioni e Rumore di Cosenza che hanno illustrato la normativa sull’inquinamento acustico, le valutazioni in merito alla tollerabilità e l’incidenza delle sorgenti sonore sulle abitazioni.

Gli assessori hanno aperto i lavori evidenziando che la riunione è finalizzata a contemperare sia le esigenze degli operatori delle attività commerciali che rappresentano un valore per l’economia e lo sviluppo del territorio sia il rispetto della qualità di vita dei residenti; la richiesta del coinvolgimento dell’ARPACAL va proprio in questa direzione in quanto potrebbe dare il corretto supporto sia nell’immediato, a stilare un’ordinanza per regolamentare la movida ma anche per buttare le basi di per un regolamento ad hoc.

L’amministrazione, inoltre, lancerà nei prossimi giorni la programmazione estiva con eventi che daranno risalto alle attività commerciali anche per il rilancio del turismo ma è necessario definire regole condivise che saranno applicate in maniera rigorosa

Gli operatori hanno chiesto una regolamentazione sia per il centro storico che per il lungomare con peculiarità specifiche in relazione alle zone di riferimento; inoltre, soprattutto dopo la chiusura a causa del Covid, vorrebbero essere messi nelle condizioni per poter crescere: molti hanno investito e, soprattutto nel centro storico, sono stati costretti a chiudere.

I commercianti hanno rivolto all’amministrazione una serie di proposte che potrebbero ridurre l’impatto acustico quali ad esempio la filodiffusione, la delocalizzazione dell’area movida all’esterno della città ( ad es. l’ex area Sensi) chiusura della strada del lungomare fino alle tre; installazione di limitatori acustici per ogni locale (ARPACAL ha suggerito la redazione degli studi di impatto acustico realizzati da tecnici competenti)

Cretella e Bruni hanno concluso la riunione comunicando l’opportunità della predisposizione di un regolamento che definisca regole certe in ordine alle tematiche trattate. Nelle more l’amministrazione preparerà un’ordinanza transitoria efficace per tutto il periodo estivo che sarà condivisa con gli operatori prima della pubblicazione.