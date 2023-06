Sport, Giornalismo, Cultura e Spettacolo per il Premio Calabrese

SPORT, GIORNALISMO, CULTURA E SPETTACOLO A SORIANO NEL CIMINO PER IL PREMIO CALABRESE



La dodicesima edizione mercoledì 7 giugno

in Piazza Vittorio Emanuele II (ore 17.00)

Serietà, professionalità e competenza ma anche determinazione, coraggio e inventiva sono i principi che hanno guidato Pietro Calabrese nel corso della sua encomiabile carriera e che hanno contraddistinto i percorsi di ognuno dei personaggi che mercoledì 7 giugno 2023, nella consueta e splendida cornice di Soriano nel Cimino (VT), riceveranno il Premio Nazionale intitolato alla sua memoria, giunto quest’anno alla dodicesima edizione. Appuntamento alle ore 17.00 in Piazza Vittorio Emanuele II.

Donne e uomini che hanno collezionato successi e record nel mondo del giornalismo, della cultura, dello spettacolo e dello sport, guadagnandosi un posto nel cuore degli italiani e scrivendo pagine importanti della storia d’Italia.

“Festeggiato nel 2021 il decennale, nell’ottica di proseguire nel percorso di crescita dell’evento – puntualizza il giornalista Antonio Agnocchetti, ideatore e responsabile del premio – abbiamo ritenuto di rigenerarlo ampliando la platea a cui si rivolge. L’onorificenza sarà quindi conferita non solo al mondo dello sport, ma anche del giornalismo, della cultura e dello spettacolo“.

Sul palco della manifestazione, condotta da Giuseppe Di Piazza del Corriere della Sera e Valentina Caruso di Sky Sport, saliranno per ricevere l’onorificenza lo sceneggiatore, produttore e regista Enrico Vanzina, l’artista completa di grande talento Serena Autieri, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, Angelo Mellone (direttore intrattenimento day time della Rai), Andrea Purgatori (giornalista d’inchiesta e sceneggiatore), Giampaolo Sodano (giornalista, direttore periodico culturale on line Il Mondo Nuovo), lo scrittore premio Strega Edoardo Albinati, il presidente della federazione internazionale di Padel Luigi Carraro, la pluri primatista mondiale di immersione in apnea Alessia Zecchini, la campionessa mondiale ed europea di kickboxing e consigliere nazionale CONI Elena Pantaleo, il CEO della Virtus Pallacanestro Bologna Luca Baraldi, i giornalisti Luca Valdiserri, Gaia Tortora, Alessandro Antinelli, Gabriella Simoni, inviata di guerra. Infine premio alla memoria a Giampiero Galeazzi, che sarà consegnato alla figlia Susanna, giornalista del Tg5.

L’evento è promosso con il patrocinio della banca Ifis in partecipazione con il Comune di Soriano nel Cimino, la Pro Loco e l’ANCoS, “associazione di promozione sociale – sottolinea Fabio Menicacci, segretario nazionale – impegnata nella cooperazione internazionale, la cultura, il socio-sanitario e il restauro“.

Per ulteriori informazioni: www.premiocalabrese.com.

(foto di Maria Rita Parroccini – edizione 2017 Premio Calabrese, Soriano nel Cimino)