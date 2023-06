Villasimius. Il cuoco Gabriele Loi morto in un incidente nella spiaggia di Is Straias

Il dolore è immenso per la tragedia avvenuta nel mare di Villasimius. Gabriele Loi è morto a soli 26 anni nella spiaggia di Is Straias. Gabriele Loi lavorava come aiuto cuoco al resort Timi Ama, dove è occupato anche il padre.

Gabriele Loi, dopo essersi tuffato in mare, sarebbe rimasto incastrato con una gamba tra gli scogli e sarebbero intervenuti alcuni turisti per cercare di salvarlo. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso, ma per il ventenne non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Villasimius.

Il sindaco di Maracalagonis, Francesca Fadda, su facebook di dice sotto choc. “Un racconto che mi lascia inerme davanti al dolore, genitori dilaniati, con il respiro corto e la mente che inizia a fare mille domande. Il dolore lancinante che oggi i familiari, amici e conoscenti stanno provando è incommensurabile, così come tutte le tragedie anche di altre famiglie che porto nel cuore ma che non cito perché mi hanno chiesto silenzio assoluto. Oggi noi come comunità intera dobbiamo far sentire la nostra vicinanza a queste persone che oggi versano lacrime di disperazione, perché una comunità forte oggi fa questo. Ciao Gabriele”.