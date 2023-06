Trento amica delle persone con demenza, nuovo percorso sensoriale

Sarà inaugurato giovedì 8 giugno alle ore 10 il nuovo percorso sensoriale realizzato al parco di Povo vicino all’azienda pubblica di servizi alla persona Margherita Grazioli. Si tratta di un percorso di stimolazione cognitiva, motoria e sensoriale ottenuto grazie all’installazione di pannelli in legno, ideati e costruiti insieme ai partner di progetto con la preziosa collaborazione degli studenti dell’Istituto Pavoniano Artigianelli, che hanno curato gli aspetti grafici, e dell’Istituto Sandro Pertini “Scuola del Legno”, che si sono invece occupati delle strutture di supporto. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto, che ha interessato in via sperimentale le circoscrizioni di Povo, Villazzano e San Giuseppe – Santa Chiara – anch’esse impegnate nella sua attuazione – e ha agito su tre aree di intervento con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della demenza, stimolare il confronto intergenerazionale e promuovere sani stili di vita che favoriscano l’invecchiamento attivo. Oltre al percorso sensoriale, sono state organizzate iniziative rivolte alla cittadinanza, agli esercenti delle circoscrizioni e ai familiari o caregiver, ma anche percorsi di sensibilizzazione in alcuni istituti scolastici della città.

Data l’importanza rivestita dal contesto sociale e dall’inclusione nei confronti di soggetti a rischio emarginazione, quali appunto le persone con demenza e le loro famiglie, all’interno del Piano provinciale demenze approvato nel 2020 è stato infatti inserito l’obiettivo strategico di “favorire la creazione di comunità accoglienti” verso le persone con demenza. Nel corso del 2022 il servizio Welfare e coesione sociale del Comune, l’Associazione Alzheimer, le tre aziende pubbliche di servizi alla persona Margherita Grazioli di Povo, Civica di Trento e Beato de Tschiderer insieme al Centro per i disturbi cognitivi e per le demenze dell’azienda sanitaria hanno dunque collaborato per costruire una comunità accogliente nei confronti delle persone con demenza, promuovendo azioni di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alle persone affette da tale patologia e a coloro che quotidianamente se ne prendono cura. In caso di maltempo, l’inaugurazione si svolgerà all’interno in una delle sale messa a disposizione dall’azienda Margherita Grazioli.