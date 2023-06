Mobili da giardino – soluzioni e prezzi

Nel momento in cui dobbiamo acquistare mobili da giardino la prima cosa che ci chiederemo giustamente quale sia il materiale migliore perché non essendo esperti del settore possiamo fare confusione o comunque possiamo avere giustamente paura di sbagliare.

La prima cosa da dire che dal punto di vista generico plastica, ceramica acciaio inox e legno sono i materiali più apprezzati ed apprezzabili: però i mobili migliori dipenderanno da una scelta soggettiva che sarà legata a sua volta da esigenze e gusti che sono assolutamente personali.

Ogni materiale e ogni immobile avrà i suoi vantaggi e i suoi svantaggi e volendo fare una breve panoramica partiamo dal legno che risulta essere un materiale classico per quanto riguarda sia i mobili per esterni adatti per la terrazza o il giardino, ma anche per l’arredamento degli Interni.

Di sicuro gli esperti ci dicono che gli appassionati di giardino spesso scelgono il legno perché trasmette loro una sensazione di comfort e di calore: però ci sono anche altri vantaggi come una temperatura sempre piacevole nonché il fatto che si parla di qualcosa di pregiato.

Inoltre si tratta di una cosa robusta di lunga durata oltre al fatto che però bisogna impegnarsi in un’ ottima manutenzione.

Volendo parlare degli svantaggi citiamo proprio la manutenzione nel senso che i mobili per il giardino in legno richiederanno interventi impegnativi soprattutto perché il rischio altrimenti è che il legno diventi opaco e grigio.

Inoltre i mobili con il legno sono un po’ più sensibili al calore al freddo e dell’umidità,quindi dovrebbero essere costruiti all’asciutto. Un altro esempio che possiamo fare riguarda i mobili per esterni in ceramica che risulta il materiale più apprezzato soprattutto per quanto riguarda soprattutto i tavoli da giardino.

Questa non è una cosa strana perché parliamo di un materiale che è predestinato proprio all’utilizzo massiccio perché ha come vantaggi il fatto di essere pregiato ed elegante, ma soprattutto di essere resistente alle intemperie non riscaldandosi in maniera veloce.

Inoltre ha un grande valore dal punto di vista estetico e quindi ha un prezzo di rilievo.

Altro esempio di materiale per i mobili per ambienti esterni

Un altro materiale molto apprezzato per quanto riguarda i mobili per ambienti esterni è l’acciaio inox che offre come vantaggio il fatto di essere resistente alle intemperie: ma di essere anche robusto facile da mantenere e anche da pulire oltre il fatto che risulta essere intramontabile.

Inoltre in alcuni casi possiamo trovare anche un mix con altri materiali come per esempio il legno: in quel caso si sommerà di vantaggi dell’uno che dell’altro materiale .

Ci potrebbe essere qualche svantaggio nel senso che l’acciaio inox diventerà molto caldo in maniera veloce quando è a contatto con i raggi diretti del sole.

Abbiamo nominato alcuni materiali ma ce ne sarebbero altri :però il consiglio, nel caso in cui ci si trova per la prima volta a fare questa scelta, è di non scoraggiarsi, ma di andare a parlare con un esperto per esporre la propria situazione prima dell’acquisto.