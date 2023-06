Scuola Estiva della Società Italiana delle Storiche 2023: borsa di studio del Comune di Cuneo

Anche quest’anno il Comune di Cuneo mette a disposizione una borsa di studio residenziale in camera doppia, del valore di 365,00€, per la frequenza alla Scuola Estiva SIS che si terrà dal 30 agosto al 3 settembre, prevalentemente in presenza, presso il Centro Studi Cisl a Firenze. Il tema della Scuola di quest’anno è Nominare la fatica. Corpi, lavoro, cura. Partendo dalla realtà contemporanea che, all’indomani della pandemia da covid-19, ha evidenziato una forte crescita del disagio psicologico in tutta la società, ma con particolare intensità nei vissuti delle donne, la Scuola indaga l’evoluzione nel tempo della percezione della fatica in una chiave di genere e intersezionale (a seconda delle classi sociali, dell’età, degli statuti giuridici della persona etc.). In particolare, il programma si concentrerà su alcuni ambiti privilegiati, tra cui il corpo, il lavoro e le relazioni di cura. Gli interventi esploreranno il confine tra visibilità e invisibilità della fatica nei vissuti corporei della maternità e della cura, come anche nell’esperienza lavorativa, sia per il mercato che per la famiglia. Gli anni Settanta appariranno in tale percorso un decennio cruciale, per le nuove consapevolezze apportate dal movimento femminista, tanto intorno ai temi della salute sessuale quanto intorno all’intreccio tra fatica mentale e lavoro familiare.

Il bando scade il 30 giugno 2023 ed è riservato a student*, laureat*, dottorand*, dottor* di ricerca, assegnist*. Sarà considerato titolo preferenziale l’essere iscritti a un corso di studi dell’Università con sede a Cuneo e/o essere residente oppure nati nel Comune di Cuneo. Nella valutazione si terrà conto della partecipazione a percorsi di formazione o professionali nell’ambito degli studi di genere e/o delle politiche di pari opportunità o politiche sociali.

Per visualizzare il bando: https://scuolaestivasis.wordpress.com/2022/06/03/borsa-di-studio-sis-comune-di-cuneo/

Per maggiori informazioni:

[email protected]

www.scuolaestivasis.wordpress.com