Perugia. Gli agenti, durante il pattugliamento dell’acropoli, sono intervenuti in via San Prospero

Negli ultimi giorni un equipaggio automontato della Polizia locale, durante il pattugliamento diurno dell’acropoli, è intervenuto in Via San Prospero per sedare una rissa occorsa in prossimità di un istituto scolastico superiore. Il tempestivo intervento degli agenti di polizia ha evitato che potessero essere coinvolti i cittadini di passaggio ed ha portato all’identificazione dei tre minori coinvolti che sono stati deferiti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

L’attività condotta si raccorda a quella già svolta dal personale dell’Ufficio di Sicurezza Urbana nell’area del centro storico ed estesa ai quartieri periferici di San Sisto, Castel del Piano, Ponte San Giovanni, Villa Pitignano e Ponte Felcino, con servizi dedicati alla prevenzione e repressione di comportamenti devianti posti in essere da minori. Nel corso dei controlli, svolti a 360 gradi, sono state sanzionate due tabaccherie, entrambe ubicate nel centro storico di Perugia, per accertata violazione al divieto di vendita di sigarette a minori di diciotto anni. Per tale violazione agli esercenti è stata elevata una sanzione di 333 euro ed è scattata la segnalazione ai Monopoli di Stato per i provvedimenti di chiusura delle attività per 15 giorni.