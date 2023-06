Finalmente! Sempre che serva a qualcosa contro le telefonate che arrivano a tutte le ore. Il Garante per la Privacy si scaglia contro il telemarketing selvaggio. Sono state confiscate per la prima volta banche dati di call center e sono state colpite con sanzioni le società coinvolte. La Guardia di Finanza ha condotto una vasta operazione, bloccando gli archivi digitali in uso ad alcune società che svolgevano attività illecite nel campo del telemarketing.