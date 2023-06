Roma. Colli Aniene: incendio in uno stabile di via D’Onofrio: danni, feriti e almeno un morto

Sono almeno sette le persone rimaste ferite per un incendio divampato in uno stabile di via D’Onofrio, nella zona Colli Aniene, a Roma. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia. Nell’edificio andato a fuoco, all’incrocio con Largo Nino Franchellucci, sono in corso lavori di ristrutturazione. Le fiamme hanno interessato sette piani. A quanto si apprende, i vigili del fuoco hanno estratto persone con “complicazioni respiratorie” , mentre altre sono state affidate ai sanitari. I vigili del fuoco sono all’opera con con varie squadre e diversi mezzi, tra cui due autobotti e due autoscale.

Nell’incendio almeno una persona è morta. Un palazzo è andato a fuoco, attorno alle 14. Sette le persone ustionate, cinque quelle intossicate. Nell’edificio, risalente al 1980, erano in corso lavori di ristrutturazione realizzati con il superbonus 110%. Hanno preso fuoco dei pannelli esterni. Al momento si registra una vittima, 3 persone finite tra i grandi ustionati al Sant’Eugenio e 6 intossicati all’Umberto I.