80Ram: il nuovo singolo è “Lost in Tokyo”

È disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “Lost in Tokyo” (Maionese Project), il nuovo singolo degli 80RAM. “Lost in Tokyo” è un brano dove le sonorità squisitamente electro -synth wave 80’s 90’s incontrano suoni e riff moderni, intrecciandosi e rincorrendosi quasi freneticamente come il protagonista che tenta di fuggire da insidie e trappole della metropoli di oggi.

Spiega la band a proposito del brano: “Istinto di sopravvivenza in un mondo che corre troppo veloce, necessità di tornare a sognare nonostante si perda spesso la bussola e ricerca di una felicità ormai appannata da una tecnologia che sì ci connette gli uni agli altri, ma ci fa sentire distanti e soli. Un inno a ritrovare sé stessi, con coraggio, nonostante tutto”.

Gli 80RAM sono una band che si ispira ad artisti come The Weeknd, Depeche Mode, Franco Battiato e Paul Kalkbrenner, danno vita ad un mix tra elettro e synthwave, pop d’oltreoceano e testi in italiano. Tra il 2020 e il 2022 hanno portato il loro progetto live in numerosi club della Capitale tra cui Largo Venue, Pentatonic, Le Mura, Container, Velvet, Riverside, fino ad aprire nell’estate 2022 lo showcase romano dei The Kolors nella rassegna “Porta di Roma Live”.

Posizionandosi a metà fra nostalgico e contemporaneo, raccontano paure, desideri, relazioni complicate, determinazione e voglia di riscatto, in una dimensione sospesa fra passato, presente e futuro. Gli 80RAM sono: Maurizio (voce), Riccardo (samplepad) e Mario (basso elettrico). “Lost in Tokyo” (Maionese Project) è il nuovo singolo degli 80RAM disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 2 giugno 2023.