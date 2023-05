La Torino-Ceres rispetta il cronoprogramma

Avanzano come da programma i lavori sulla ferrovia Torino-Ceres: a confermarlo l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dopo aver incontrato i sindaci dei territori coinvolti insieme ai referenti di Rfi, Gtt e Scr che fanno parte del comitato di monitoraggio.

L’attivazione del servizio sulla tratta Torino-Germagnano è prevista per fine anno, Rfi sta progettando l’eliminazione di alcuni passaggi a livello sulla tratta Germagnano-Ceres, che altrimenti non consentirebbero la certificazione della linea e il conseguente esercizio, entro giugno 2023 si completeranno la messa in funzione del sistema di controllo marcia treno e il punto di evacuazione sicura della stazione di Rigola. Così Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) potrà autorizzare la pratica per la messa in esercizio della linea, che ha come tempi di istruttoria cinque mesi.

Illustrando gli sviluppi del cantiere l’assessore ha ribadito che l’avanzamento dei lavori, per un totale di 140 milioni di euro di cui 90 relativi alla Torino-Ceres, consentiranno l’effettiva interconnessione alla rete nazionale di una tratta che rappresenta un obiettivo strategico per l’Amministrazione regionale, che è riuscita a reperire risorse aggiuntive grazie al Pnrr e alla partecipazione a bandi europei. Su questa linea ne passeranno quattro del sistema ferroviario metropolitano: Sfm6 e Sfm3 fino alla stazione di Caselle Aeroporto, Sfm4 fino a Germagnano e Sfm7 fino a Ceres.