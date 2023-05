SOS incendio: come eliminare l’odore di fumo

Quando un edificio è colpito da un incendio, riportare i locali alla condizione originale è un’impresa assai complessa.

Anche quando si ha a che fare con incendi localizzati, il fumo e la fuliggine finiscono per diffondersi nell’ambiente, contaminando pareti, soffitti e pavimenti.

In questi casi è indispensabile procedere il più rapidamente possibile con una bonifica post incendio, rivolgendosi ad una ditta di pulizie specializzata come GSC Servizi – Impresa di Pulizie a Roma. Infatti, più il tempo passa, più l’odore di fumo diventa intenso, persistente e, quindi, difficile da rimuovere con una pulizia approssimativa.

Eliminare le tracce di un incendio non è per niente semplice, soprattutto se non si dispone delle attrezzature e dei prodotti adatti!

Per affrontare al meglio le operazioni di pulizia dopo un incendio l’ideale è affidarsi alla competenza di professionisti certificati.

Eliminare l’odore di fumo dopo un incendio: i consigli degli esperti

In primo luogo, quando si accede ad un edificio colpito da un incendio la priorità è la sicurezza. Prima di iniziare con le operazioni di pulizia è importante assicurarsi che l’area sia sicura e che non vi siano strutture pericolanti. Inoltre, è fondamentale avere a disposizione indumenti protettivi, come maschere e guanti.

La prima cosa da fare una volta avuto accesso ai locali è arieggiare l’ambiente, aprendo tutte le porte e le finestre. A questo punto si può procedere con la rimozione di tutti i mobili e gli arredi che sono stati danneggiati dall’incendio. Questa attività deve essere effettuata il più rapidamente possibile, in quanto gli oggetti colpiti dalle fiamme rimangono impregnati di fumo e tendono ad emanare odori sgradevoli.

Come eseguire le pulizie dopo un incendio

Una volta che i locali sono stati completamente sgomberati, si può procedere con la fase di pulizia vera e propria. Durante questo step è importante utilizzare detergenti specifici, appositamente formulati per eliminare l’odore di fumo preservando le superfici.

Se le attività di pulizia non sono state eseguite tempestivamente e in maniera professionale, è possibile che l’odore di fumo persista anche una volta terminato il processo di bonifica.

In questi casi, la soluzione più conveniente è rivolgersi ad un’impresa di pulizie specializzata in bonifica post incendio, che disponga delle competenze e delle attrezzature professionali necessarie per eliminare definitivamente l’odore di fumo nel modo più rapido ed efficace.

Pulizia professionale post incendio: come funziona?

Per eliminare definitivamente l’odore di fumo, le imprese di pulizie professionali ricorrono a tecniche specifiche che necessitano l’impiego di attrezzature all’avanguardia.

Tra le soluzioni più utilizzate dagli esperti per eseguire le pulizie dopo un incendio vi sono:

La tecnologia Ice Blasting

Si tratta di una tecnica innovativa attraverso la quale le superfici vengono colpite da un getto di anidride carbonica con una temperatura di -79°. Lo shock termico fa staccare lo sporco e la fuliggine, in modo da facilitarne la rimozione.

Deodorizzazione enzimatica

Questa soluzione prevede l’utilizzo di enzimi, le uniche sostanze che riescono ad aggredire gli odori e ad eliminarli definitivamente, lasciando l’ambiente finalmente profumato.

Ozono

Il ricorso all’ozono garantisce una sanificazione accurata e approfondita, in quanto è in grado di disintegrare qualsiasi sostanza nociva presente nell’aria.