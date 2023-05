Musica dal mondo a Perugia: i prossimi concerti in programma l’1 e 2 giugno

Il 1 giugno alle 18 il museo archeologico dell’Umbria a Perugia (salone umbri ed etruschi, ospita il concerto, nell’ambito della rassegna Musica dal mondo, dell’accademia Amsterdam. Direttore Onno Verschoor. Da Maria a Venere: musica da camera barocca di compositori femminili o intorno al tema “la figura femminile nella musica barocca”. Saggio dei coristi ed insegnanti del corso internazionale di musica barocca.

Invece il 2 giugno alle 21 in Duomo andrà in scena il concerto per la Festa della Repubblica italiana.

Protagonisti:

-Coro “I Cantori di Perugia”;

-Corale Polifonica di Ponte Valleceppi;

-Gruppo Polifonico “F. Corradini” di Arezzo

-Coro “ Harmoniae Caelestis” di Narni

Vladimiro Vagnetti – Fabrizio Antonelli maestri del coro;

-Orchestra di Fiati “Concerto Musicale F. Morlacchi” di Cannara

direttori Francesco Verzieri – Vladimiro Vagnetti

Musiche di Haendel, Beethoven, Schubert, Verdi

In collaborazione con Capitolo della Cattedrale di San Lorenzo