Crotone, abbattimento delle barriere architettoniche

Continua senza sosta l’attività dell’Amministrazione comunale per migliorare lo stato sociale dei cittadini. Gli assessori Rossella Parise, Filly Pollinzi, Maria Bruni e Giovanni Greco hanno promosso un incontro, nella Sala Consiliare, con le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le associazioni che si occupano di persone con diversa abilità al fine di proporre interventi ed presentare le azioni per abbattimento delle barriere architettoniche.

Erano presenti la presidente della Commissione Pari Opportunità Anna Maria Oppido, la presidente della III Commissione Consiliare Antonella Passalacqua, il consigliere comunale Piero Vrenna, il garante comunale per i diritti delle persone con diversa abilità Antonio Clausi ed il dirigente del settore Lavori Pubblici Salvatore Gangemi

In apertura dei lavori l’assessore Bruni ha ricordato che la tematica è stata già oggetto di una serie incontri da parte delle due presidenti, Oppido e Passalacqua che stanno lavorando per raggiungere un obiettivo comune: abbattimento delle barriere presenti in edifici, luoghi e spazi pubblici e aperti al pubblico.

La Bruni ha comunicato, inoltre, di aver già incontrato le associazioni dei commercianti al fine di sollecitare il posizionamento, all’ingresso dei negozi, di pedane mobili al fine di consentire l’ingresso a persone con disabilità fisica ma anche per i passeggini.

L’assessore Pollinzi ha evidenziato l’importanza di potenziare le informazioni sulle opportunità previste dalla legge per abbattere le barriere architettoniche oltre a coinvolgere l’ASP e garantire una maggiore inclusione sociale per vivere la città in condizioni di parità.

L’assessore Parise con l’ingegnere Gangemi hanno comunicato che è stata realizzata una mappatura completa della città, e molte zone sono già state attenzionate. Inoltre tutte le nuove riqualificazioni delle strade cittadine prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche e, analogamente, anche l’impianto semaforico dell’incrocio tra via Veneto e corso Mazzini è già stato progettato con segnalazione sonora per non vedenti.

L’assessore Greco ha sottolineato che l’assessorato all’Urbanistica ha avviato le procedure per la redazione definitiva di due importanti strumenti pianificatori quali il Piano Strutturale Comunale e il Piano Comunale Spiaggia che conterranno le indicazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla legislazione vigente in materia; ma si intende andare oltre e lavorare a un Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche non solo per evitare la marginalizzazione dei soggetti fragili, ma per rendere la nostra città effettivamente aperta e inclusiva.

Il consigliere Piero Vrenna ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento delle scuole in quanto proprio gli studenti potranno essere gli attori principali per una campagna di sensibilizzazione e mappatura del territorio: in merito a questa proposta, la Bruni si impegna di invitare, al prossimo incontro, il direttore scolastico provinciale dr. Luciano Greco e i dirigenti scolastici

Dalle associazioni e dagli ordini oltre alla collaborazione nel proseguire insieme il percorso sono arrivate proposte come migliorare gli accessi alle spiagge, un maggiore controllo per i posti riservati alle persone con diversa abilità e la ripresa del progetto “Il te della disabilità intellettiva”