Disinfestazione da Zanzara Tigre – come e quando farla

In alcuni casi ci converrà informarci col servizio di disinfestazione da zanzara tigre per bonificare il nostro giardino, e liberarlo da questi insetti per niente simpatici e socievoli.

Questo tipo di aziende vengono contattate sia da amministrazione comunali e regionali proprio per i giardini pubblici o anche da semplici privati che vogliono una soluzione professionale per eliminarle dal giardino o anche semplicemente dalla propria abitazione.

Chiamare questa azienda a volte è necessario soprattutto quando ci si rende conto che le trappole fai da te o i rimedi naturali non sono più efficaci o non riescono a risolvere il problema:di conseguenza se non si vuole rischiare di intraprendere una guerra contro ogni zanzare che si avvicina è meglio risolvere il problema alla radice chiamando una ditta specializzata.

Anche perché se parliamo soprattutto di zanzare tigre dobbiamo ricordare che sono molto più pericolose. In generale ricordiamo che le zanzare cominciano a essere attive durante la primavera quando le temperature cominciano a riscaldarsi.

Però in ogni caso è inutile essere troppo rigidi con il giovane nel senso che molto diventerà delle caratteristiche atmosferiche del luogo dove viviamo perché nella maggior parte dei casi si inizierà la disinfestazione a marzo.

Ma in alcuni casi eccezionali sud Italia si potrebbe decidere di iniziare prima proprio perché fa più caldo già durante i mesi invernali.

Andando più nello specifico sulla zanzara tigre ricordiamo che la differenza con quelle comuni è che queste ultime svernano quando sono adulte in stato di pausa e cioè quando l’ organismo è inattivo,non si muove e non si alimenta. avendo quindi un’attività metabolica ridotta.

Mentre le zanzare tigre lo fanno anche sotto forma di uova e soprattutto sono in grado di resistere sia alle basse temperature che alla siccità.

Questo ci fa capire come la disinfestazione della zanzara tigre la si può fare anche il terzo inverno non solo usando pesticidi ma anche intervenendo per favorire lo scollo di potenziali zone adatte alla deposizione delle uova.

Quanto costa questo tipo di lavoro chiesto all’azienda specializzata

Per quanto riguarda il costo della disinfestazione diciamo che ovviamente dipende da diversi fattori come l’estensione del giardino da trattare l’eventuale presenza di pozzetti delle fognature, ristagni d’acqua, ma non solo perché comunque dipenderà anche dal tipo di trattamento che sceglieremo tra quelli presentati dall’azienda che di solito ci farà optare tra un trattamento per adulti zanzare che sarà inferiore a quello relativo alle uova di zanzara perchè nel primo caso il lavoro richiede l’utilizzo dei prodotti pesticidi.

Visto che comunque parliamo di un’operazione molto più semplice che richiede meno lavoro e meno insetticida.

invece nel caso in cui ci fosse necessità di controllare un giardino ,ricercando possibili punti dove si potrebbero sviluppare dei focolai che devono essere trattati singolarmente, ci vorrà più attenzione e quindi più tempo e più risorse, per questo il costo sarà più elevato.

Il consiglio degli esperti è comunque quello di richiedere entrambi i trattamenti, visto che l’uno senza l’altro potrebbe essere inutile perché il risultato durerebbe solo pochi giorni.