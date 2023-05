Latuta: L’eccellenza nell’abbigliamento da lavoro da oltre 90 anni

Da quasi un secolo, Latuta è al servizio delle aziende e dei professionisti di tutti i settori produttivi, fornendo un vasto assortimento di abbigliamento da lavoro attraverso la sua piattaforma e-commerce (https://latuta.com/). L’offerta comprende articoli delle migliori marche, selezionati per la loro qualità e competitività di prezzo, e disponibili per l’acquisto con modalità semplici e veloci.

Il portale è organizzato in otto categorie principali: Sanitario, Chef & Horeca, Edilizia & Industria, Promozionale, Scuole e Università, DPI, Parrucchieri & Wellness e Domestico. Tra i marchi offerti spiccano Isacco, Payper, Rossini, Giblor’s, Pukka ed Egochef.

La navigazione sul sito web è stata progettata per essere intuitiva e veloce, permettendo ai clienti di trovare facilmente i prodotti che meglio si adattano alle loro esigenze professionali. Non è imposto un ordine minimo ed è offerta la possibilità di personalizzare l’abbigliamento con ricami e serigrafie.

È disponibile una vasta gamma di opzioni per ogni settore. Per esempio, nel settore Chef & Horeca, figurano abbigliamento da cucina, abbigliamento per sala e bar, e abbigliamento per l’hotellerie, tra cui camicie, gonne, gilet, pantaloni e una vasta gamma di accessori come papillon e cravatte.

Nel settore sanitario, la proposta comprende camice da laboratorio, camici medici, casacche sanitarie, pantaloni sanitari, cuffie chirurgiche e zoccoli sanitari, tutti progettati per garantire il massimo della sicurezza durante il turno di lavoro.

Infine, nel settore edile è offerto abbigliamento da lavoro di alta qualità e sicurezza, realizzato nel rispetto delle normative vigenti.