Paola Di Leo: dal 26 maggio il nuovo singolo “Quanto sto male con te”

Dal 26 maggio 2023 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “QUANTO STO MALE CON TE”, il nuovo singolo di Paola Di Leo. “Quanto sto male con te” è una canzone pop upbeat con un ritmo molto forte e sonorità moderne. La voce di Paola è sempre accostata a quella di una chitarra elettrica nei ritornelli similmente ai brani precedenti, diventando una delle sue cifre stilistiche. È una canzone intima e vivace sia per l’arrangiamento che per il testo accattivante e pungente. Il pezzo racconta un amore tossico vissuto dalla cantante in prima persona che l’ha portata a trasferirsi oltre oceano, in America, per ricominciare da capo, da se stessa. Commenta l’artista a proposito del brano: Un brano pop con un ritmo coinvolgente e un testo pungente”.

Biografia

Paola Di Leo è una cantante cantautrice italiana che vive a New York. Polistrimentista, suona e scrive canzoni accompagnandosi con chitarra e pianoforte. Esce come artista indipendente a dicembre 2018 con il singolo “Better Day”, per poi firmare il suo primo contratto con l’Honiro Label l’anno seguente, pubblicando il suo primo EP “Break Free” nel 2020. Dopo la pandemia, ritorna un’artista indipendente e nel gennaio 2023 pubblica il singolo “Speed”, una ballad intima e personale in cui si accompagna al piano.

Dopo “Momento distratto”, “Gocce di pioggia” e “Dall’altra parte”, “Quanto sto male” è il quarto singolo del 2023 di Paola Di Leo disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 26 maggio.