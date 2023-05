Si torna a volare da e per l’aeroporto di Catania dove i voli erano stati sospesi per l’eruzione dell’Etna. Lo scalo etneo è tornato operativo dalle ore 9 di lunedì mattina. Lo fa sapere la Sac. La Società di gestione dello scalo siciliano spiega che, a causa dell’attività eruttiva del vulcano e della contestuale ricaduta di copiosa cenere sulle pavimentazioni aeroportuali, dal pomeriggio di domenica erano state interrotte le operazioni di volo per questioni di sicurezza.