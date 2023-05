Pittura stucco veneziano – effetto marmo

Così come raccontano gli esperti la pittura stucco veneziano nella sua storia subito molto influenza dal punto di vista culturale che hanno determinato le sue peculiare caratteristiche Nel senso che sarà poi inevitabile che sia colori che i gusti che lo stile del posto con cui lo stucco veniva in contatto influenzano la percezione decorativa, mantenendo però inalterata sia la composizione dell’impasto originario, ma anche la tecnica adottata per la prima volta in Italia dalla Repubblica di Venezia, ricordandosi che si parla di una tecnica decorativa.

I pittori del tempo hanno apprezzato la grande raffinatezza ed eleganza dello stucco veneziano oltre che caratteristiche eccezionali di resistenza all’umidità che lo rendevano perfetto per le ville di pregio nel senso di abbellirle.

Di conseguenza se ancora oggi risulta un prodotto decorativo trasversale e merito del contatto che ha avuto nella storia con tante realtà diverse che lo hanno molto personalizzato.

Possiamo dire quindi che lo stucco veneziano è composto da calce acqua e polvere di marmo ed è ancora un punto di riferimento per quei progetti di interior design dove lo scopo è quello di mettere l’accento sulla raffinatezza delle ragazze di quell’ambiente.

I motivi sono abbastanza semplici da capire perché innanzitutto si presta ad offrire una personalizzazione notevole non solo dal punto di vista della finitura ma anche attraverso le nuance che consente di realizzare.

Inoltre dobbiamo considerare che si parla di un materiale che prevede per essere realizzato delle mani esperte con forti capacità dal punto di vista dell’artigianalità:di conseguenza gli effetti che si otterranno saranno irripetibili è unici perché comunque il risultato cambierà in base al tipo di pennellata senso artistico e applicazione di chi ci lavora.

Inoltre non dimentichiamo che lo stucco veneziano è lucido e spesso riflettente molto luminoso:quindi la bravura dell’artista sarà nel cercare di creare giochi di luce sfruttando la sua caratteristica gli consente di rendere gli ambienti luminosi.

Altre potenzialità e vantaggi pratici dello stucco veneziano

Non bisogna però fare l’errore di pensare che la pittura con stucco veneziano offre dei vantaggi solo dal punto di vista dell’aspetto estetico perché ci sono anche molti vantaggi pratici partendo dal fatto che, visto che parliamo di un prodotto a competizione liscia, riuscirà a contrastare l’annidarsi di colonie fungine.

E di conseguenza contrasterà anche la formazione di muffa anche in quei punti dove molto facilmente si crea condensa.

Inoltre da non trascurare nemmeno un altro aspetto cioè la sua traspirabilità perché parliamo di una pittura base calce. l’applicazione dello stucco veneziano garantirà un’ottima trasferibilità della parete non favorendo l’accumulo di un militare nel muro.

Per quanto riguarda i colori diciamo che il più scontato è quello bianco, anche se è paradossalmente non è che viene molto utilizzato, tranne che per creare qualche effetto scenico piacevole.

Tenendo presente però che negli ultimi anni lo stucco veneziano bianco ha riscoperto la sua identità ed è stato impiegato un po’ di più anche in alcuni progetti più coraggiosi.