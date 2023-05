Finanziamenti per imprese – agevolazioni e condizioni

Importante conoscere tutti gli strumenti relativi ai finanziamenti per imprese che possono essere legati a capitale di terzi cioè finanziamenti prestiti direzioni di pagamento e tanto altro e che vengono messe a disposizione da una proprietà.

Teniamo presente che parliamo di un argomento importante perché un’ impresa per funzionare al meglio ha bisogno di risorse finanziarie concrete perché saranno il carburante utile per attivare il meccanismo che consentirà loro di avere dei risultati per quanto riguarda, soprattutto la prestazione di un servizio e anche realizzare per esempio un prodotto.

Infatti è chiaro che ogni attività produttiva richiede l’esercizio di alcuni elementi materiali, immateriali e umani che se commette tra di loro permetteranno di realizzare un business con la propria impresa.

Però è anche vero che scegliere le migliori fonti di finanziamento non è per niente facile perché è una scelta che si può sbagliare e che può portare uno squilibrio dal punto di vista economico e finanziario proprio per quell’imprese.

Si arriva a uno squilibrio economico finanziario nel momento in cui i mezzi finanziari dei terzi saranno superiori a quelli propri e cioè al patrimonio netto perché a lungo andare parliamo di una situazione che metterà a repentaglio la continuità di quella azienda.

Ogni azienda di alto livello dovrà avere come obiettivo quello di individuare l’equilibrio finanziario perfetto per definirsi esigenze attraverso un mix possibilmente di varie fonti di finanziamento.

Tutto questo nell’ottica che la gestione finanziaria di un’impresa è uno degli aspetti più importanti di tutta la propria attività nonché uno dei più delicati. Infatti sono proprio gli esperti a sostenere che nel momento in cui non si hanno fonti di finanziamento che sono programmate e flessibili o nel caso in cui si decide di immobilizzare troppo liquidità il disastro per l’impresa è dietro l’angolo.

Cosa bisogna fare in questi casi

Un’azienda quindi in questi casi dovrà avere le adeguate conoscenze per poter riconoscere risolvere i problemi finanziari: ed ecco perché il concetto di equilibrio è essenziale dal punto di vista aziendale un’impresa si potrà trovare in grossa difficoltà nel raggiungere l’equilibrio finanziario nel momento in cui le fonti di finanziamenti a lungo termine finanziano gli impieghi a lungo termine oppure le fonti a breve termine a loro volta finanziano gli impieghi finanziari a breve termine.

In pratica vogliamo dire che la struttura economica di un’impresa sarà equilibrata nel momento in cui le fonti di finanziamento. Al di là se parliamo del capitale proprio o di terzi sono rivolte al fabbisogno finanziario che però dovrà durare come per esempio l’acquisto di immobilizzazioni.

Invece le altre fonti di finanziamento come per esempio i prestiti dei soci o fidi per elasticità di cassa dovranno essere destinati a finanziare delle cose a breve periodo. Chiaramente non è facile programmare tutto nei minimi particolari perché fisiologicamente potrà succedere che un’azienda viva una situazione di insufficienza finanziaria che può essere dovuto alle esigenze di espandere la propria attività oppure a una specie di mercato.

Per risolvere questi problemi, e per non uscire dal mercato, è necessario conoscere i corretti strumenti finanziari da utilizzare.