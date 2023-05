Vendita serramenti in legno massello o lamellare

Sono diverse le ditte che si occupano di vendita serramenti in legno, un materiale sempre alla moda e di grande qualità che viene spesso selezionato dalle persone. Tra le altre tipologie di materiali per serramenti che possono essere scelti vi sono ad esempio il PVC o l’alluminio. Molte persone però spesso preferiscono quelli in legno poiché sono molto robusti e si sposano anche molto bene con un tipo di design abbastanza ricercato e dal fascino senza tempo. Se ad esempio si ha una casa in campagna si predilige questa tipologia di materiale per un gusto estetico, perché si abbina maggiormente con il tipo di ambiente che la circonda. Il loro costo può variare davvero tantissimo in base alle ditte che li vendono e anche al numero di finestre o porte finestre che devono essere selezionate. Ma i prezzi variano anche in base alla tipologia di legno che può essere scelto e dunque ad esempio un legno massello è sicuramente più economico di un mogano o di un rovere. Chiaramente la bellezza estetica cambia molto anche dalla tipologia che viene scelta e soprattutto anche dalla qualità del legno che viene utilizzato.

Caratteristiche principali di queste tipologie di serramenti

Al momento esistono diverse tipologie di serramenti che possono essere selezionati per la propria casa. Come abbiamo già anticipato in effetti esistono materiali davvero molto performanti che vengono sempre più richiesti e scelti, come il PVC. Nonostante la diffusione però di questa tipologia di serramenti, continua sempre ad avere un fascino davvero particolare e intramontabile il legno. Questo accade specialmente perché si tratta di un materiale naturale, che è anche abbastanza piacevole al tatto, ma soprattutto che all’interno di una abitazione crea anche un ambiente un po’ più caloroso. Tale tipologia di infissi vanno a dare armonia a qualsiasi tipo di arredamento, da quello che può essere considerato un po’ più moderno, a quello vintage o retrò. Si tratta anche di un materiale che ha una duratura nel tempo e inoltre ha un ottimo isolamento acustico e termico, ed è da sempre utilizzato proprio per la costruzione di serramenti. Generalmente questo materiale viene lavorato con la tecnologia lamellare, in cui si assemblano delle sottili lamelle di legno ottenendo poi dei profili che possono essere utilizzati successivamente proprio per costruire gli infissi. Tale tipologia di serramenti inoltre può poi essere sottoposta a dei cicli di verniciatura e si può dunque laccare o utilizzare anche delle vernici trasparenti che sono in grado di far mantenere il più naturale possibile l’aspetto del legno. Anche se questa tipologia di serramenti sono davvero molto resistenti e durevoli nel tempo, essendo comunque realizzati in un materiale naturale, si ha necessità di cure nel tempo e soprattutto di manutenzione periodica. Quello che si vuole infatti è fare in modo che questi possano avere una durata nel tempo, proteggendoli anche ad esempio dalle intemperie, ma anche dalla continua esposizione al sole. In primis dunque quello che bisogna fare è realizzare una attenta pulizia dei serramenti e proteggerli con dei prodotti specifici.