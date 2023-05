Serie B: il Bari cerca la serie A dai playoff, Perugia scende in C

La stagione regolare in Serie B si è conclusa in un venerdì all’ultimo respiro. Definita la griglia sia dei playoff sia dei playout. Il Parma di Buffon stende 2-1 il Venezia e si porta al quarto posto con 60 punti. Sarà semifinale insieme al Bari terzo. Il Cagliari si impone sul Cosenza 1-0, va a 60 ma è dietro ai ducali per gli scontri diretti. La squadra di mister Ranieri si piazza quinta che vale l’accesso al turno preliminare dei playoff. Perde il Sudtirol contro il Modena e chiude sesto (2-1 al Braglia). La rete in zona Cesarini di Canotto porta la Reggina al settimo posto (1-0 contro l’Ascoli). Nonostante le penalizzazioni inflitte ai calabresi arriva la chanche di giocarsi la Serie A. Dopo Cagliari e Frosinone quale sarà la terza promossa? Il Bari ci crede!

Il Venezia è ottavo davanti al Palermo (entrambe a 49) perché in vantaggio negli scontri diretti. I siciliani masticano amaro. Il pareggio 2-2 con il Brescia non basta per sperare ancora nella Serie A. Gli uomini di Gastaldello con il pari conquistano i playout, insieme al Cosenza. Grande delusione in Umbria. Il Perugia supera 3-2 il Benevento, ma serve a nulla. Il Grifo scende in Serie C. Al Ferraris è spettacolo tra Genoa e Bari: finisce 4-3, passano i rossoblù al 95’ con un rigore di Criscito che ha annunciato il ritiro. La capolista Frosinone resiste alla Ternana e vince 3-2, la Spal già retrocessa batte 2-1 il Pisa. Cittadella e Como non vanno oltre lo 0-0.

Otto in campo fino a giugno

Rimangono un posto per la Serie A e un altro che vale la salvezza. Al via i playoff e i playout: Bari, Parma, Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia si giocano la promozione. Spareggio decisivo tra Brescia e Cosenza per la permanenza in B.

Turno preliminare in gara secca, semifinali e finale andata e ritorno: così si compongono i playoff. Le prime a sfidarsi saranno le squadre che hanno chiuso dal quinto all’ottavo posto. Il Sudtirol sesto affronta la Reggina settima, in campo venerdì 26 maggio. Il Venezia ottavo se la vedrà con il Cagliari quinto, sabato 27. La vincente di Sudtirol-Reggina affronta il Bari terzo, quella di Cagliari-Venezia sfida il Parma quarto.

I preliminari in gara unica si giocano in casa della meglio piazzata in classifica, quindi Cagliari e Sudtirol. Per semifinali e finale, la formazione che ha chiuso davanti la stagione disputa l’andata in trasferta e il ritorno in casa. Nei preliminari in caso di parità si va ai supplementari, niente rigori. Dopo i 120’ passa chi ha chiuso il campionato davanti. In caso di pareggio tra andata e ritorno nelle semifinali, supera il turno chi ha il piazzamento migliore, senza extra-time e rigori. Stesso criterio anche per la finale, si prosegue dopo i 90’ solo se le squadre hanno chiuso la stagione con gli stessi punti (ipotesi che si verificherebbe soltanto in caso di sfida tra Parma e Cagliari).

La semifinale d’andata che giocherà il Bari contro la vincente di Sudtirol-Reggina è in programma lunedì 29 maggio, venerdì 2 giugno il ritorno al San Nicola. L’altra semifinale si disputerà martedì 30 maggio con il Parma che ospiterà al Tardini una tra Cagliari e Venezia sabato 3 giugno. La finale d’andata è invece prevista giovedì 8 giugno, il ritorno domenica 11.

Brescia e Cosenza disputano i playout con andata e ritorno. La prima gara è in programma il 25 maggio, il ritorno è previsto il 1 giugno. La squadra di Gastaldello ospita gli avversari al Rigamonti nella sfida di ritorno. Poiché entrambe le formazioni hanno chiuso la stagione con 40 punti, in caso di parità nel doppio confronto ci saranno supplementari e rigori.