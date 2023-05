GP di Imola di F1 annullato: biglietti saranno rimborsati o riconverti per il 2024

Doppia opzione per gli appassionati di Formula 1: rimborso o riconversione per il prossimo anno. Dopo che il GP di Imola di F1 è stato annullato a causa del maltempo che ha devastato l’Emilia-Romagna, dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è arrivata la comunicazione che tutti coloro che avevano acquistato i tagliandi potranno convertirli per il GP del 2024 o in alternativa chiedere il rimborso.

La decisione è stata annunciata sul sito dell’Autodromo, che ha fatto sapere che mediante la piattaforma Ticketone, che si è occupata della vendita per l’evento, i biglietti potranno essere conservati in vista del Gran Premio della prossima stagione e convertiti in fase di futura vendita, oppure essere rimborsati. Modalità e tempistiche saranno rese note successivamente, una volta che l’emergenza meteorologica che ha falcidiato l’Emilia-Romagna sarà risolta. A tutti i tifosi che hanno acquistato un tagliando, ha fatto sapere l’Autodromo, sarà inviata una e-mail da parte dell’Aci non appena i dettagli per rimborsi e conversione saranno disponibili. Una decisione che segue quella della F1 di donare un milione per supportare la popolazione dell’Emilia-Romagna.