Pesaro, Settimana della cultura dell’Uzbekistan e dell’amicizia italo-uzbeka

Palazzo Gradari e Villa Caprile, 19 – 20 – 21 Maggio 2023 – Arte, Moda, Musica

PESARO – La Settimana della cultura dell’Uzbekistan e degli amici è un evento ricco di significato che mira a rafforzare la collaborazione e la cooperazione culturale tra Italia e Uzbekistan. Grazie all’iniziativa del presidente dell’Associazione “Progetto Angeli Aps” Aida Abdullaeva e alla visita ufficiale del Presidente dell’Uzbekistan, avremo l’occasione di conoscere e apprezzare le meraviglie culturali, artistiche e musicali di entrambi i paesi.

La città di Pesaro si prepara ad accogliere l’evento, dando vita a un weekend di eventi che spaziano dalla cerimonia di apertura alla mostra di artigianato e alla performance di artisti uzbeki e italiani. In particolare, spicca la presenza dell’attrice e cantante Natalia Simonova, che racconterà la figura di Anna German, celebre cantante olandese-tedesca nata in Uzbekistan nella città di Urghench.

La bellezza della mostra d’arte e artigianato, presentata nel Salone nobile di Palazzo Gradari, ci riporta al cuore di entrambe le culture, dimostrando la raffinatezza e la capacità artigiana dei ceramisti uzbeki. La mostra include una serie di pezzi realizzati dai noti ceramisti della città di Rishtan che giungono a Pesaro dopo essere stati presentati nel Museo di Deruta (Perugia).

L’evento rappresenta un importante passo verso una maggiore cooperazione tra i due paesi e un’occasione per rafforzare i legami culturali tra Italia e Uzbekistan. Inoltre, la scelta di Pesaro, Città Creativa Unesco della Musica e Capitale Italiana della Cultura 2024, testimonia l’impegno della città nel promuovere e consolidare importanti relazioni culturali in un’ottica di internazionalizzazione.

Il 19 maggio alle ore 17.00, nel Salone nobile di Palazzo Gradari si svolgerà anche l’esposizione delle opere dei vincitori del concorso per bambini della Scuola d’arte della Repubblica di Tashkent e quella d’arte degli studenti dell’Università di Bukhara. Ci sarà la consegna finale dei diplomi che certificheranno l’abilità artistica dei giovani partecipanti.

Le serate saranno presentate da una serie di presentatrici di spicco, tra cui Francesca Guidi, Melissa Mil, Mariella Sapienza e Stella Camelia Enescu, che guideranno il pubblico alla scoperta delle opere d’arte, musica e moda. Fotografo ufficiale dell’evento Massimiliano Sebastiani.

Il 20 maggio alle ore 17.00, invece, il focus si sposta sulla moda, con una sfilata organizzata presso Villa Caprile. Numerosi stilisti, tra cui nota stilista Eleonora Altamore, Aida Abdullaeva con lo stilista uzbeko Sobirov Akbarali, Marina Stepanenko, la Scuola Arte Moda di Michela Ricci, il marchio Anna Viviani di Irina Shkolnaya e con costumi veneziani di Alisa Karaeva, presenteranno le loro collezioni. La serata sarà accompagnata da performance di cantanti internazionali come Maria Abramishvili, Ksenia Rega e Ian Cherliantsev.

Alla serata di musica il 21 maggio presenti anche il tenore Fabio Andreotti e Teresa Sparaco, grandi amici e sostenitori dell’Uzbekistan. Il 21 maggio alle ore 17.00, Villa Caprile diventerà il palcoscenico del concerto “Giorno della musica”. In questa serata, si esibiranno i giovani cantanti dell’Uzbekistan e conosciuti dell’Italia, proponendo un vasto repertorio di brani di generi diversi. Nel pomeriggio 20 maggio, sarà protagonista l’ensemble musicale Quintessenza Italiana, composto da Mauro Branda, Nicoletta Ricciarelli, Milena Regali, Moreno Ilicini e Oriana Baldassari con una performance di canti polifonici.

In sintesi, la “Settimana della cultura dell’Uzbekistan e degli amici” rappresenta un’occasione unica per scoprire le bellezze e le sfumature che caratterizzano la cultura di questo Paese, evidenziandone la diversità e la ricchezza, unita al patrimonio storico e artistico italiano. Si tratta di un’opportunità di incontro tra popoli, sottolineando l’importanza della cooperazione culturale per la costruzione di un futuro migliore. Nel corso dell’evento, ci sarà una performance molto attesa da parte del cantante italiano Marcello Ma. L’artista, molto amato dal popolo uzbeko, canterà la celebre canzone “BARNO” nella lingua uzbeka, dimostrando l’importanza dell’interculturalità e dell’incontro tra le diverse culture.

Inoltre, l’evento prevede anche l’esibizione del vincitore del concorso “La Voce dei Giovani – Bo’zatov Fest”, promosso dall’Agenzia per gli Affari della Gioventù dello Stato. La “Masterclass sessione analitica” dal titolo “Marchio culturale del Paese”, condotta dal giornalista della BBC di Londra Sergey Stanovkin, si svolgerà nella sala del Consiglio Comunale il 19 maggio dalle ore 14.00 alle 16.30.

La Settimana della cultura dell’Uzbekistan e degli amici si conclude con l’invito a continuare la collaborazione e l’interazione culturale tra Italia e Uzbekistan. In autunno prossimo, Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan, accoglierà una serie di iniziative culturali dedicate a Pesaro, tra cui mostre, laboratori, tavole rotonde e concerti. Si tratta di un’occasione per consolidare ulteriormente i legami di amicizia e collaborazione tra i due paesi e dimostrare l’importanza della cultura come strumento di dialogo e scambio tra popoli.

Artisti, critici d’arte della mostra e ospiti: Vicesindaco di Pesaro Danielle Vimini; Akmal Nur – Ospite D’onore Presidente dell’Academia Belle Arti dell’Uzbekistan, Jolanda Brunetti – Ospite d’onore ex ambasciatrice dell’Italia in Uzbekistan, Luca Filipponi Presidente Menotti Art Festival, Critico d’arte Enzo Dall’Ara, Miguel Angel Acosta Lara, Patrizia Dalla Valle, Lorenza Altamore, Marilena Tesei, Mariella Sapienza, Jiulia Benetti, Ellana Delmar, Elena Nekrasova, Nunzio Lobasso, Luana Forcini, Veronica Severi, Druzinina Daria, Scuola Repubblicana Artistica di Tashkent disegni di artisti di 13 anni , studenti dell’Università di Bukhara – Arte decorativa, Frances Sapphire, Annarita Campo.