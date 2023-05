Al Circolo dei Lettori: #SocialEconomy – Mappa per il viaggio nel futuro

CIRCOLO DEI LETTORI

GIOVEDÌ 18 maggio

ore 18,30 – 20,30

Ingresso Libero

Giovedì 18 maggio 2023 alle ore 18,30 presso la Fondazione Circolo dei Lettori di Torino, Palazzo Graneri della Roccia, via Bogino, 9, Edizioni Sindacali e Interiorissimi presentano il libro di Francesco Paolo Capone “#SOCIALECONOMY – MAPPA PER IL VIAGGIO NEL FUTURO” – ingresso libero.

La pandemia ha rappresentato un momento cruciale nella storia, influenzando notevolmente l’economia e la geopolitica a livello nazionale ed internazionale. Non solo i processi produttivi ed economici sono stati profondamente modificati, ma anche le relazioni interpersonali e la salute sono diventati elementi centrali nella vita quotidiana di ognuno di noi.

Inoltre, le disuguaglianze sociali si sono accentuate in modo significativo. L’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’inflazione, soprattutto a causa della crisi in Ucraina, hanno reso la situazione ancora più complessa.

Questo nuovo mondo è già delineato sotto i nostri occhi, ed è quindi inevitabile affrontare le sfide che l’economia e il mondo del lavoro, anch’essi mutati profondamente, ci pongono. In questo scenario complesso, le persone si sono trovate a dover affrontare anche cambiamenti psicologici ed emotivi.

Interverrà l’autore: Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL – Segretario Generale Ugl – Eletto al Consiglio Nazionale Segretario Generale della Confederazione Sindacale Ugl (Unione Generale del Lavoro) con l’obbiettivo di rilanciare l’attività del sindacato, aumentare la base associativa e ricostruire la reputazione dell’Organizzazione, Vviene riconfermato nell’incarico dal Consiglio Nazionale del 29 agosto 2015 e dà inizio ad una stagione di rinnovamento dei quadri sindacali, dei rapporti istituzionali, delle relazioni con la politica e con il mondo sindacale internazionale.

RELATORI

Ada Fichera, Direttrice collana “Pensiero Sindacale” ES. Giornalista dal 2005. Collaboratrice di numerose riviste nazionali, è docente, presso l’Accademia Telematica Europea, di Comunicazione politica e istituzionale e di Cultura sindacale. Si occupa di filosofia, di storia del pensiero del Novecento e di rapporti fra arte e politica. Secondo posto al Concorso Rai – Giornalisti del Mediterraneo 2009 e Premio Speciale Milano Donna nel 2019, è autrice di circa una ventina di libri fra cui Luigi Pirandello. Una biografia politica (2017), Angelo Oliviero Olivetti (2018), Mario Carli (2018), Sergio Panunzio (2019), Araba Fenice. L’immortalità dei miti nella vita dell’uomo (2020) e, per i tipi di Minerva, L’Italia del bello scrivere (2019).

Carlo Buttaroni, presidente Tecné e direttore di T-Mag. Ha studiato in Italia e in Francia maturando una expertise di carattere economico e politico. E’ autore di numerosi saggi e articoli di carattere scientifico, alcuni dei quali tradotti anche in altri Paesi. Ha collaborato con i più importanti enti di ricerca italiani e insegnato presso la Scuola di specializzazione in metodologie e tecniche della ricerca sociale dell’Università “Sapienza” di Roma. Attualmente svolge lezioni a carattere seminariale per enti pubblici e università.

Laura Milani, imprenditrice, manager e consulente in ambito cultura, education, design e arte contemporanea.Esperta di strategie per l’innovazione. Socio, Presidente, Direttore e CEO di IAAD – Istituto di Arte Applicata e Design, dal 2000 al 2020. Già Presidente di Paratissima, Presidente del Museo Nazionale del Cinema, Fondatore de La Scuola Possibile, Membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione per l’Architettura, membro della “Commissione di studio per l’individuazione di politiche pubbliche di supporto e sviluppo del design”, organo consultivo per la promozione della cultura del design in Italia e nel mondo. Premio “Donna d’Eccellenza” dall’associazione AIDDA (Associazione Donne Imprenditrici e Dirigenti d’Azienda) “per avere sostenuto l’education come motore di crescita e sviluppo con azioni imprenditoriali che hanno come obiettivo l’innovazione dei modelli e dei processi”.

Piero Luigi Carcerano, Architetto – Istituto Nazionale di Bioarchitettura. Architetto e designer italiano con una vasta esperienza professionale in ambito nazionale ed internazionale e Caporedattore della sezione Design e Architettura di Interiorissimi. Dopo essersi laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino, ha avviato la sua attività professionale in Italia.

Negli anni successivi, ha lavorato sia in Italia che all’estero, in particolare in Cina , dove ha maturato importanti esperienze nell’ambito del design e della progettazione architettonica. Nel 1999 ha fondato il primo centro di realtà virtuale in Italia Oltre alla sua attività professionale, Piero Luigi Carcerano si è impegnato anche nell’insegnamento dell’architettura e del design presso diverse università e scuole di formazione in Italia e all’estero. Ha inoltre partecipato a numerosi seminari e convegni internazionali, dimostrando il suo impegno nella diffusione della cultura dell’architettura e del design.

Moderatore dell’incontro: Claudio Pasqua, direttore Interiorissimi.it

———

Edizioni sindacali è al Salone del Libro di Torino dal 18 al 22 maggio 2023 presso lo stand

Edizioni Sindacali – Padiglione 3 Stand R 01 – È la casa editrice del Sindacato Unione Generale del Lavoro. Sulle solide basi di un pensiero forte, identitario ma anche innovativo, si dedica alla divulgazione di una cultura sindacale necessaria ad immaginare e realizzare un sindacato del futuro, impegnato in un progetto di respiro nazionale e internazionale, con una visione ampia e lungimirante del mondo e del lavoro.

Interiorissimi è un rivista, rivolta al pubblico di appassionati di Architettura, design e Interior Design, che si avvale di professionisti, giornalisti, esperti di comunicazione di impresa, Architetti, Ingegneri, Designer, Interior Designer, Home Stager, esperti di illuminotecnica, Yacht Designer, Giornalisti dell’architettura e dell’Interior Design.