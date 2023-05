Perugia. Nuovo appuntamento del ciclo di seminari promossi da consigliera regionale di parità e dipartimento fissuf Unipg

“Lavoro di cura. Narrazioni e contro narrazioni a confronto”. È questo il tema del secondo dei seminari promossi dalla Consigliera di Parità della Regione Umbria, che in base alla normativa nazionale, svolge funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro, e dal Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione (Fissuf) dell’Università degli studi di Perugia. L’incontro si terrà domani, martedì 16 maggio, dalle ore 10 alle ore 13.30, nel Salone di Apollo di Palazzo Penna a Perugia. Sono previsti i saluti istituzionali di: Francesca Peppucci, eurodeputata al Parlamento Europeo; Massimo D’Angelo, direttore regionale alla Salute; Rosita Garzi, consigliera di Parità della Regione Umbria; Massimiliano Marianelli, direttore del Dipartimento Fissuf dell’Università degli Studi di Perugia e dell’assessore alla Cultura del Comune di Perugia.

L’introduzione è a cura di Silvia Fornari, presidente del Comitato Unico di Garanzia (Cug) dell’Università degli Studi di Perugia. Coordinate dal giornalista Massimo Angeletti, seguiranno le relazioni di Tamara Zappaterra, dell’Università degli studi di Ferrara, prorettrice alla diversità, equità e inclusione, su “Integrazione e disparità di genere nel mondo della cura”; di Moira Sannipoli, docente di Pedagogia della diversità e delle differenze all’Università di Perugia, su “La formazione iniziale come smascheramento degli impliciti: svelamenti possibili”; di Sylvia Liuti e Chiara Palazzetti, di FORMA.Azione, su “Alleanze educative per costruire pari opportunità di genere fin dalla prima infanzia: l’esperienza del progetto BEYOND”.