È uscita l’edizione 2023 della classifica stilata dal Center for World University Rankings (CWUR) e l’Università di Pisa si conferma tra i primi 10 atenei in Italia. Nello specifico l’Unipi si colloca al 272° posto su scala globale, 108° a livello europeo e 9° in Italia, posizionandosi nel secondo percentile (top 1,4%) su 20.531 istituzioni valutate. Il miglior posizionamento è ottenuto sull’indicatore Research (220°) e a seguire Education (325°).

Il CWUR, nato nel 2012 sulla scia dei più famosi ranking internazionali – QS, Times Higher Education e ARWU di Shanghai – pubblica la classifica delle università più ampia a livello globale e si caratterizza per il calcolo di indicatori oggettivi su quattro parametri di valutazione: qualità della didattica, successo professionale dei laureati, qualità del corpo accademico, risultati della ricerca.

Le metriche utilizzate si basano sul numero di studenti che hanno raggiunto risultati di eccellenza nel loro percorso di studi (Education), laureati che si sono distinti in professioni di successo (Occupability), accademici che hanno ricevuto onorificenze (Faculty) e sui risultati della ricerca misurati dal numero e dalla qualità delle pubblicazioni (Research).