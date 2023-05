La F.I.D.C.A. a San Remo – Importante convegno sul fenomeno dei “suicidi in divisa”

San Remo – Presso il Teatro casinò di San Remo (Imperia) nella giornata di sabato 20’Maggio 2023 la F.I.D.C.A Presenta un Importante Convegno sui lineamenti giuridici e psicologici in ambito militare: dalla “Sicurezza e manipolazione del dato” al fenomeno dei ” Suicidi in divisa”. Un importante tema di riscontro non solo nazionale che affligge molte persone che portano una divisa, persone che hanno giurato di difendere i propri simili, e quindi se stessi, ma che per colpa delle debolezze umane a volte, capita proprio che anche una persona apparentemente forte come un soldato, un difensore dei deboli, decide di uscire di scena da questo mondo e nella sua mente si intrufola quel male oscuro che lo porta al suicidio. A questo convegno interverranno; il Dottor Giacomo Salemma Data Protection Office e specialista in CYber Sicurezza, il tema principale è “Il male oscuro: il fenomeno dei suicidi in divisa“. il Dottor Gianluca Lisa primario di psichiatria ASLI Imperia, 1° Cap. Med. CRI. responsabile Liguria della “European Depression Association”, la Dottoressa Alessandra d’Alessio Psicologa e Psicoterapeuta, la Dottoressa Sara Lucaroni giornalista, scrittrice autrice del libro “il buio sotto la divisa”. Inoltre ci sarà da parte della F.I.D.C.A., Federazione Italiana dei Combattenti Alleati, (Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 09.04.86) fondata per riunire gli ex combattenti di tutte le guerre combattute nel mondo, nel pieno riconoscimento e nella doverosa esaltazione del loro comune sacrificio. Opera per la pace fra i popoli creando solidi ponti di fratellanza. Scopo principale, l’internazionalizzazione dei valori combattentistici, intesi come strumento di pace e di collaborazione tra i popoli, ricordo inoltre che è definito anche combattente colui il quale, nel portare avanti un’attività, come me non si arrende dinanzi alle difficoltà e non demorde, evidenziando capacità di adattamento alle circostanze avverse superandole e valorizzando le proprie risorse da un nuovo slancio alla propria esistenza fino a raggiungere la meta. La FIDCA ha dato vita ad un premio di respiro internazionale denominato “il Combattente” con lo scopo di ricompensare specifiche benemerenze conseguite con attività di alto profilo sociale e culturale. Ed in questa particolare giornata presenteranno questo Premio Internazionale e le distinzioni associative con la benedizione di S.E. Monsignor Antonio Suetta, Vescovo della diocesi di Sanremo-Ventimiglia, per i caduti e le vittime del dovere. La FIDCA ha ufficialmente invitato a tutti noi, componenti dell’ARISTOCRAZIA ADRIATICA DELL’EUROPA ORIENTALE ed a tutte le delegazioni, ed in primis a S.A.R. Principe Christian Agricola, Duca di Capua, Conte di Udine e Risano La serata proseguirà con una cena di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto ad associazioni di volontariato locale .. Co. Rosario Logiacco