Calcio nel sociale, il Crotone incontra i ragazzi del Plesso Codignola

Bellissima mattinata insieme ai ragazzi della Codignola. Una splendida mattinata quella vissuta oggi dai rossoblù presso il Plesso Codignola dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Alfieri” di Crotone, all’insegna del divertimento e dell’entusiasmo seguendo i veri valori dello sport.

L’evento, organizzato dall’Assocazione Forza Crotone Alè del presidente Piero Pili e del vicepresidente Claudio Regalino nella palestra del Plesso Codignola, è stata una grande festa rossoblù. Tanti sorrisi e una speciale accoglienza per la delegazione rossoblù composta dal presidente Gianni Vrenna, da mister Zauli e dai calciatori Gomez, Mogos e Vitale.

Gli squali sono sin da subito entrati in sintonia con i piccoli studenti scherzando e giocando con loro e i bambini, durante l’incontro, hanno dato sfogo a tutte le loro curiosità intervistandoli. Al termine della visita, tutti all’assalto per gli autografi e i selfie. Per l’occasione, i bambini guidati dalla maestra di Musica Filomena Cannatelli, si sono cimentati in una esibizione canora intonando tre brani: Supereroi di Mr Rain, l’Inno di Mameli e Ma il Cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.

La giornata ha concluso l’iniziativa di beneficenza svolta nel mese di dicembre, che ha visto la scuola impegnata insieme all’associazione Forza Crotone Alè nella vendita di calendari realizzati con i disegni degli alunni delle classi V A, B, C e D. Il ricavato è stato devoluto alle famiglie bisognose.