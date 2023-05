Valutazione per un prestito – criteri e requisiti

Fare la valutazione per un prestito significa prendere in considerazione diversi aspetti da chiedere agli esperti che lavorano all’interno di quell’istituto finanziario, tenendo presente ovviamente che sia meglio avere uno di fiducia o comunque conoscere qualche persona della quale appunto ci fidiamo e che può darci delle dritte giuste per non fare errori.

Ci sono tante cose che bisogna considerare nel momento in cui per la prima volta ci si appresta a fare questo passo per evitare di fare errori che si andrebbero a pagare nel medio e lungo termine.

Il primo parametro da considerare che vogliamo citare si chiama tegm e cioè quell’ acronimo che sta per tassi effettivi Globali medi. In pratica si parla di quei tassi di interesse massimi che sono richiedibili per qualunque tipo di finanziamento compreso quello personale.

Ricordiamo che verranno aggiornati ogni 90 giorni dalla Banca d’Italia che prenderà in considerazione le dritte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questi uno dei parametri da considerare: però prima di vedere gli altri dobbiamo renderci conto che nel momento in cui chiediamo un prestito ci sarà da valutare la nostra singola situazione nel senso che innanzitutto bisogna capire se siamo lavoratori dipendenti,autonomi, pensionati o disoccupati.

Per esempio i pensionati potrebbero richiedere quello che si chiama cessione del quinto che prevede il fatto per chiedere un prestito di piccola o grande entità che potrà essere ripagato direttamente con l‘addebito di un quinto della pensione mensile.

Visto che parliamo di un piccolo prestito non c’è bisogno nemmeno di dare la motivazione mentre nel caso di prestiti pluriennali c’è bisogno di più garanzie. Ma già andando a parlare con l’INPS si possono avere più informazioni in merito.

Non è difficile da comprendere come un dipendente statale, o comunque chi ha un contratto a tempo indeterminato, può avere più vantaggi quando richiede un prestito semplicemente perché ha più garanzie da fornire all’istituto di credito.

Mentre nelle altre situazioni potrebbe essere necessario avere un garante, che come dice la stessa parola, eventualmente interverrà nel caso in cui il richiedente non può pagare le rate.

Quali sono le altre cose da analizzare prima di richiedere un prestito

Un’altra cosa importante da valutare, nel momento in cui chiediamo un prestito, è quella relativa ad alcune di rientrare nel senso che in base alle nostra situazione economica e in base a quanto guadagniamo ogni mese, dobbiamo decidere qual è la rata mensile che possiamo sostenere perché altrimenti il rischio è di optare per una troppo alta che poi è difficile da onorare.

In ogni caso sono tutte cose che possiamo chiedere a un esperto che lavora in un istituto finanziario o magari possiamo vedere anche informazioni online: però il consiglio è quello di non avere mai fretta ma di confrontare le varie proposte che comunque sono sempre aggiornate e che possono cambiare.

Infatti sono tante le persone che nel corso del tempo hanno ammesso di essersi pentite di aver accettato quel piano di finanziamento relativo a quel prezzo perché magari si sono resi conto che avrebbero potuto aspettare per avere qualcosa di più conveniente.