Angelo Falletta è morto nel corso della maratonina di Terrasini

Angelo Falletta è morto domenica mattina mentre stava percorrendo via Carlo Alberto Dalla Chiesa, all’incirca 5 km dopo l’inizio della gara. È caduto sul selciato primo di sensi. Angelo Falletta era un preparatore atletico e un podista esperto. Il sessantenne è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Partinico, vani i tentativi di salvargli la vita.