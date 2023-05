La prima rivista e blog di arredamento in 10 lingue: Interiorissimi

Interiorissimi è la prima rivista (e blog radiofonico) di arredamento e architettura, innovazione e design, tradotta in 10 lingue, un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di portare il design e l’arredamento in tutto il mondo.

La rivista di Architettura e Design Interiorissimi è stata fondata nel 2019 e redatta da un team di professionisti del settore che hanno deciso di unire le loro competenze per creare un prodotto unico e innovativo.

Interiorissimi si rivolge a un pubblico globale, che cerca ispirazione e idee per arredare la propria casa, il proprio ufficio o il proprio spazio di lavoro. La rivista copre una vasta gamma di stili e tendenze, dalla classica eleganza italiana all’avanguardia del design svedese, passando per il minimalismo giapponese e il rustico francese.

La caratteristica principale di Interiorissimi è la sua capacità di raggiungere un pubblico globale attraverso la pubblicazione della rivista in 10 lingue diverse.

La redazione è composta da redattori presenti fisicamente in Italia, Francia Spagna e Emirati Arabi Uniti. Sono Interior Designer professionisti con specializzazione nel giornalismo dell’Architettura e dell’Interior Design.

L’ufficio stampa è in grado di pubblicare in madrelingua in almeno 10 lingue, tra cui inglese, tedesco, spagnolo, francese, arabo e cinese.

Questa scelta non è stata fatta solo per facilitare la lettura a chi non parla la lingua originale, ma per permettere ai lettori di scoprire nuovi stili e tendenze provenienti da paesi diversi. Questo approccio innovativo alla pubblicazione di una rivista di arredamento ha permesso a Interiorissimi di diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di design e arredamento a livello globale.

Ma cosa offre esattamente Interiorissimi ai suoi lettori? In primo luogo, la rivista presenta una vasta selezione di architetture, stili e spazi di lavoro che mostrano come il design e l’architettura possano trasformare gli ambienti. Ogni progetto è accuratamente selezionato e presentato attraverso immagini di alta qualità e testi esaustivi che spiegano le scelte progettuali e i dettagli più interessanti.

In secondo luogo, offre anche una sezione dedicata alle tendenze e ai nuovi prodotti del settore dell’arredamento e del design. La sezione “News” presenta i servizi e le interviste più interessanti nel mondo delle imprese.

Inoltre, Interiorissimi ha anche una sezione dedicata alle interviste con i designer e gli architetti più famosi al mondo, come Stefano Boeri, Roberto Giolito o Paolo Lettieri. Queste interviste offrono un’opportunità unica di scoprire i segreti e le ispirazioni dei professionisti del settore, oltre a conoscere meglio il loro lavoro e le loro creazioni.

Ma la testata digitale non si limita alla pubblicazione della rivista. Il team dietro alla rivista organizza anche eventi (come il Convegno UGL su futuro del lavoro allo CNEL di Roma o il V convegno nazionale sulla Space Economy al Castello di Tagliolo Monferrato e collaborazioni con aziende del settore per offrire ai propri lettori esperienze uniche e coinvolgenti. Queste iniziative permettono di avvicinarsi al mondo dell’arredamento e del design in modo concreto, toccando con mano i prodotti e i progetti presentati sulla rivista.

La collaborazione di Interiorissimi con Antenna 1 La Radio in diffusione streaming in tutto il mondo

La rivista è anche attiva nel promuovere collaborazioni con altre realtà, come dimostra il recente accordo con Antenna 1 La Radio, una delle emittenti radiofoniche più importanti del panorama italiano.

La collaborazione tra Interiorissimi e Antenna 1 La Radio nasce dalla comune attenzione alle tematiche del design, dell’arredamento e dell’ambiente, ma anche dall’interesse per la cultura e la creatività. La partnership si concretizza attraverso la realizzazione di un programma radiofonico dedicato al mondo dell’arredamento e del design, in onda ogni sabato dalle 11 alle 12 sulle frequenze di Antenna 1 La Radio.

Il programma, intitolato Impresa Radio Network è condotto dal giornalista e direttore di Interiorissini Claudio Pasqua e si propone di esplorare le ultime tendenze nel mondo delle imprese. Ogni puntata è dedicata ad un tema specifico e presenta interviste e reportage su tematiche che riguardano il mondo del lavoro e delle imprese.

La collaborazione di Interiorissimi con Antenna 1 La Radio rappresenta una grande opportunità per la rivista di raggiungere un pubblico ancora più ampio e diversificato, grazie alla grande diffusione e popolarità della radio piemontese nel mondo. Allo stesso tempo, la collaborazione con Interiorissimi consente ad Antenna 1 La Radio di ampliare la propria offerta di programmi e di offrire ai propri ascoltatori una finestra sul mondo delle imprese con un approccio innovativo e attento alle tematiche più innovative

La collaborazione tra Interiorissimi e Antenna 1 La Radio è stata accolta con grande entusiasmo da entrambe le parti e rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra realtà diverse, accomunate dalla passione per la creatività e l’innovazione.

Il blog “Impresa Radio Network”

Il blog “Impresa Radio Network” si concentra sull’intervistare e parlare di argomenti legati all’impresa, al lavoro e alle nuove tecnologie. Il blog è stato creato per offrire informazioni, notizie e consigli utili agli imprenditori, ai professionisti e a coloro che sono interessati a questi temi.

Le interviste riguardano esperti del settore che offrono informazioni e punti di vista sulle ultime novità e tendenze. I temi affrontati includono l’imprenditorialità, la gestione aziendale, la finanza, il marketing, la tecnologia e l’innovazione.

Inoltre, il blog fornisce informazioni su eventi e conferenze, opportunità di lavoro e notizie del settore. Gli utenti possono anche trovare consigli su come migliorare le proprie capacità imprenditoriali e professionali.

Il blog di Impresa Radio Network è una risorsa preziosa per coloro che cercano informazioni e consigli sull’impresa, il lavoro e le nuove tecnologie.

Un progetto innovativo e ambizioso

Interiorissimi rappresenta un progetto innovativo e ambizioso, che ha saputo unire la passione per il design e l’arredamento con la volontà di raggiungere un pubblico globale. La pubblicazione della rivista in 10 lingue diverse è sicuramente un elemento distintivo che permette di essere un punto di riferimento per chiunque voglia scoprire nuovi stili e tendenze provenienti da paesi diversi.

Ma Interiorissimi è anche un progetto che guarda al futuro, impegnato nell’utilizzo di materiali sostenibili e nell’attenzione all’impatto ambientale. La rivista promuove infatti il design sostenibile e la scelta di prodotti e materiali a basso impatto ambientale. In questo modo, contribuisce a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di fare scelte consapevoli e sostenibili, anche nel settore dell’arredamento e del design.

La rivista si rivolge a un pubblico ampio e diversificato, composto da appassionati di design, interior designer, architetti, ma anche semplici lettori che desiderano scoprire nuovi spunti interessanti sulle nuove tecnologie e sul futuro dell’imprenditoria. Grazie alla pubblicazione in 10 lingue, è in grado di offrire un servizio di alto livello a chiunque voglia avvicinarsi al mondo del design e dell’arredamento, indipendentemente dalla propria lingua madre.

Inoltre, rappresenta anche un’opportunità per le aziende del settore, che possono collaborare con la rivista per promuovere i propri prodotti e servizi. Attraverso la pubblicazione di articoli e reportage su case e spazi di lavoro arredati con i loro prodotti, le aziende possono mostrare le loro creazioni a un pubblico globale, aumentando la loro visibilità e il loro appeal.

In sintesi, Interiorissimi è la prima rivista di arredamento e architettura in 10 lingue, un progetto innovativo e ambizioso che ha l’obiettivo di portare il design e l’arredamento in tutto il mondo. La pubblicazione della rivista in diverse lingue permette di raggiungere un pubblico ampio e diversificato, composto da appassionati di design, interior designer, architetti e semplici lettori che desiderano scoprire nuovi stili e tendenze provenienti da paesi diversi.

La testata online rappresenta anche un’opportunità per le aziende del settore, che possono collaborare con la rivista per promuovere i propri prodotti e servizi. Inoltre, la rivista è impegnata nell’utilizzo di materiali sostenibili e nell’attenzione all’impatto ambientale, promuovendo il design sostenibile e la scelta di prodotti e materiali a basso impatto ambientale.

Una rivista che guarda al futuro, impegnata a promuovere il design e l’arredamento di alta qualità e sostenibile, in grado di ispirare e coinvolgere un pubblico globale e sempre più attento alle questioni ambientali.