Perché non riesco a dormire?

Pharmaflex è un’azienda italiana da decenni presente sul mercato con i suoi dispositivi finalizzati a farci riposare bene. In pratica, grazie agli studi e alle varie progettazioni fatti in azienda, noi possiamo acquistare dei prodotti certificati, garantiti e assicurati per rispondere in maniera assoluta alle esigenze di riposo notturno.

Non a caso, Pharmaflex si distingue per i suoi prodotti specializzati, i quali vengono realizzati con materiali di prima qualità e secondo studi ergonomici e caldeggiati dai fisioterapisti. Questa collaborazione va a vantaggio di noi acquirenti poiché possiamo scegliere a occhi chiusi un prodotto testato e valutato con ottime recensioni positive dai clienti.

I motivi per cui non riusciamo a dormire sono differenti e a volte esulano dai prodotti con cui ci lasciamo andare al riposo. Ciononostante avendo a disposizione dei prodotti di qualità impeccabile andremo a favorire il sonno e da incubo, il nostro incontro con Morfeo diventerà un piacere.

I motivi per cui non riusciamo a dormire la notte

Come esseri umani, tutti noi abbiamo bisogno di una certa quantità di sonno per far sì che il nostro organismo e la nostra mente funzionino alla perfezione. Tuttavia, molte persone hanno difficoltà a dormire bene per vari motivi. Se ci troviamo in questa condizione, per cui rimaniamo svegli di notte a riflettere e a triturare i pensieri in mille strascichi di parole diverse, ebbene possiamo consolarci nel fatto di non essere da soli. Non a caso, l’insonnia è un problema comune e colpisce milioni di persone nel mondo.

Ci sono molte ragioni per cui le persone hanno difficoltà a dormire ed è importante capire quali siano le cause dell’insonnia, in modo da poter prendere provvedimenti per affrontarle. Uno dei motivi più comuni per cui si fatica a dormire è lo stress. Quando ci si sente ansiosi o preoccupati, la mente può imperversare in rimuginamenti e rendere difficile rilassamento propedeutico al sonno. Inoltre, se durante il giorno si è molto stressati, il corpo può produrre più cortisolo, un ormone che può interferire con il sonno. Se si ha a che fare con un forte stress, è importante trovare il modo di gestirlo in modo che non interferisca con il sonno.

Un’altra causa comune di insonnia sono le cattive abitudini del sonno. Se non si segue un programma di sonno regolare o se si svolgono attività che possono interferire con il sonno (come usare il telefono o il computer a tarda notte), può essere difficile riposare bene. Inoltre, se si consumano caffeina o alcol a tarda ora o se si consumano pasti abbondanti prima di andare a letto, anche questi fattori possono interferire con il sonno. Perciò mangiamo leggero, e in caso di insonnia, prendiamo alcuni integratori alleati.

Anche le condizioni mediche possono avere un ruolo nell’insonnia. L’apnea notturna, la sindrome delle gambe senza riposo e altri problemi medici possono rendere difficile addormentarsi o rimanere addormentati. Se si ha difficoltà a dormire e non si ha la certezza del motivo scatenante, è importante parlarne con il medico, affinché possa dare alcuni consigli in merito.

Ma la soluzione più efficace, in grado da sola di risolvere il problema, è utilizzare dei sostegni notturni adeguati come i prodotti certificati per il riposo promossi dall’azienda Pharmaflex. Ognuno di noi ha una vasta gamma di dispositivi a cui attingere per dormire profondamente e sono: il materasso, il topper e il cuscino, insieme garantiscono un riposo notturno degno di essere chiamato tale.

I prodotti Pharmaflex: materasso, topper e cuscino

Pharmaflex promuove dei dispositivi ortopedici che non servono solo a chi ha dei problemi muscolo-scheletrici bensì a tutti, poiché evita che tali problemi si presentino. Per esempio, sia i materassi sia i topper prevedono la nuova tecnologia per la decompressione vertebrale. In pratica, grazie ai dispositivi Pharmaflex si evita che i muscoli paravertebrali creino una compressione, a causa del peso del corpo in fase di riposo. La postura scorretta comprime le vertebre, le quali subiscono una continua tensione che nel tempo va a logorare la loro salute.

Parimenti, il cuscino per la cervicale o per il reflusso favoriscono il corretto allineamento vertebrale così da eliminare i problemi digestivi e quelli delle vertebre cervicali perché mantiene il corretto distanziamento delle vertebre c1 alla c7. Inoltre, grazie alla presenza di materiali attivi come il rivestimento in fibra di carbonio per i materassi, i topper e i cuscini frena l’accumulo delle cariche elettrostatiche.

Ciò significa assumere dei parametri antivirali, anallergici, antibatterici e un piacevole isolamento termico contro il freddo invernale e il caldo estivo. Ovvero, evitare le situazioni di fastidio durante il sonno e favorire in maniera significativa il riposo notturno.