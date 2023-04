Bonus casinò online: cosa sono e come funzionano

I casinò online sono piattaforme dedicate ad una specifica tipologia di giochi (roulette, free spin e simili); per legge, in Italia sono accessibili soltanto a giocatori adulti maggiorenni, i quali devono completare una procedura di registrazione prima di poter cominciare a giocare. Di solito, eseguito questo passaggio, gli utenti hanno la possibilità di sbloccare un bonus di benvenuto, un incentivo che la maggior parte delle piattaforme utilizzano per invogliare nuovi giocatori a iscriversi al proprio sito. Ne esistono di vari tipi, diversi per meccanismi e modalità di erogazione della cifra; in questo articolo vediamo quali sono i più comuni e come funzionano.

Bonus “con deposito” e “senza deposito”

I bonus di benvenuto dei casinò online possono essere suddivisi in due categorie principali:

con deposito ;

; senza deposito.

Nel primo caso, com’è facile intuire, il bonus scatta solo dopo che l’utente ha effettuato un primo versamento sul proprio conto gioco. Solitamente, non è una cifra ‘libera’ ma vincolata ad un cosiddetto ‘roll over’, ossia un coefficiente di moltiplicazione (ad esempio ‘x30’). In sostanza, se il bonus con deposito è subordinato ad un roll over pari a “x20”, vuol dire che l’utente potrà beneficiare della cifra solo dopo aver giocato un importo venti volte superiore. Quindi, ad esempio, un bonus di benvenuto da 5 euro con un roll over x20 viene erogato solo dopo che l’utente ha giocato una cifra pari a 100 euro (5×20).

In alternativa, il bonus con deposito può essere sbloccato secondo un altro meccanismo; in parole povere, in una o più soluzioni, l’utente riceve una percentuale della somma depositata (non oltre una certa soglia). Alcune piattaforme, ad esempio, offrono un bonus del 100% del deposito iniziale fino ad un massimo di 200 euro.

Per quanto concerne i bonus senza deposito, invece, vi sono diverse possibilità. Una di queste prevede che una cifra – mai particolarmente alta – venga accreditata all’utente dopo la validazione del documento di riconoscimento. Naturalmente, non si tratta di cifre prelevabili ma sono vincolate alla piattaforma: l’utente beneficiario può usare il bonus solo all’interno del casinò online. A differenza di quanto possa sembrare, non si tratta quindi di un incentivo ‘gratis’, dal momento che va poi ‘investito’ nella piattaforma.

I “bonus rimborso” e i “fun bonus”

Parzialmente vincolato al deposito iniziale sono anche i bonus ‘rimborso’; come si legge sul portale specializzato freespincasino.it, GoldBet è uno dei casinò online ad offrire questo tipo di opzione, in virtù della quale l’utente registrato viene rimborsato di una parte dei soldi giocati (fatta eccezione per le giocate vincenti). Il ‘rimborso’, solitamente, viene erogato subito – al massimo entro le successive 72 ore – e può essere utilizzato entro un lasso di tempo limitato.

Di genere completamente diverso, invece, sono i “fun bonus”; non si tratta di denaro ‘reale’, ma di una sorta di credito spendibile sulla piattaforma che, in determinate circostanze, può essere versato anche sul proprio conto di gioco. Almeno inizialmente, quindi, non rientrano nei bonus reali (in denaro) ma permettono, a fronte di termini e condizioni fissati dalla piattaforma. In genere, questo tipo di bonus è vincolato al raggiungimento di un requisito minimo di scommessa, secondo un principio molto simile al roll over. Ciò vuol dire che, ad esempio, un Fun bonus da 5 euro associato ad un coefficiente x20 viene attivato dopo aver raggiunto un volume di giocate pari a 100 euro (5×20). A differenza dei bonus ‘reali’, il giocatore può utilizzare soltanto l’importo disponibile sotto forma di ‘fun bonus’ e, nel caso in cui questi risulti insufficiente, non può continuare a giocare e, di conseguenza, perde la possibilità di riscattare il bonus e di trasferirlo sul conto gioco.