Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15 mentre la sfida di Udine slitta a giovedì

Napoli-Salernitana si disputerà domenica alle ore 15 e non sabato alla stessa ora. La Lega di Serie A ha preso atto dell’Ordinanza del Prefetto di Napoli e posticipato di 24 ore la sfida che potrebbe dare il terzo scudetto ai partenopei.

Napoli e Salernitana scenderanno in campo al Maradona conoscendo il risultato di Inter-Lazio, fissata alle 12.30 di domenica. In caso di mancata vittoria di Immobile e compagni e di successo di Osimhen e soci, il titolo sarebbe aritmeticamente assegnato. In conseguenza della decisione odierna, slitteranno le sfide Udinese-Napoli che si giocherà giovedì 4 maggio alle 20.45 invece che due giorni prima alla stessa ora. Rinviata anche Udinese-Sampdoria che si giocherà lunedì 8 maggio (ore 18.30) invece che domenica 7 alle ore 15.