Volley Serie A2. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, vince gara uno delle semifinali promozione

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3 –Santa Croce 0

Progressione set: 25/20 – 25/22 – 25/22

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 11, Candellaro 8, Cavaccini ( L1 ), Orduna, Carta ( L2 ), Tondo 6, Piazza, Balestra , Tallone, Terpin 7, Fedrizzi, Buchegger 18, Lucconi, Belluomo.

Santa Croce: Gabbriellini ( L1 ), Coscione 1, Favaro, Motzo 16, Caproni, Colli 7, Maiocchi, Vigil Conzalez 7, Compagnoni 6, Arguelles, Hanzic 6m Loreti, Morgese ( L2 ), Giovannetti.

Arbitri: Stefano Nava e Marco Colucci.

Vibo Valentia.

Una grandissima Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, stravince contro Santa Croce per tre set a zero, e si porta a casa gara uno di semifinale dei play off. Una prova autoritaria dei padroni di casa contro una buonissima squadra, guidata in campo da un grande ex coma Manuel Coscione.

I giallorossi hanno dimostrato, ove ve ne fosse ancora bisogno, di essere una signora squadra, programmata per vincere, contro qualsiasi tipo di avversaria. E così è stato, nonostante la forza degli avversari, nonostante un po’ di logica stanchezza, che in questo momento della stagione può essere più che giustificata. Ma nulla hanno potuto i toscani davanti ad una furia giallorossa e sette ragazzi, sostenuti da un discreto pubblico, ma nulla di eccezionale se si pensa alla finale di Coppa Italia, quando il Palamaiata era pieno in ogni ordine di post. Gara quindi quasi sempre a senso unico, con poche fiammate degli ospiti, che hanno si tenuto sul chi vive Orduna e compagni, che però ogni qual volta che hanno deciso di accelerare lo hanno fatto in maniera perentoria.

Primo set. Santa Croce parte benino, approfittando di una Callipo non ancora pronta e reattiva. Ma alla fine nulla di che. Infatti quando i padroni di casa decidono di giocare come sanno, il set prende un indirizzo preciso e finisce venticinque a venti per la Tonno Callipo.

Secondo set. I calabresi hanno tutte le intenzioni di non mollare assolutamente e entrano in campo con la concentrazione al massimo. Santa Croce gioca una pallavolo discreta, che però non serve ad arginare l’onda giallorossa. Il parziale è leggermente più tirato rispetto al precedente ma ha lo stesso ed identico finale, venticinque a ventidue.

Terzo set. Si riparte ma la musica è sempre la stessa. La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia vuole chiudere per non correre rischi, tutti i ragazzi in campo lottano per un solo obiettivo. La partita finisce grazie al venticinque a ventidue e si chiude sul tre a zero per i vibonesi.