Siti web aziendali gratis o professionali?

La crisi si sta facendo sentire in maniera pesante e più di qualche azienda ricorre ai portali che permettono la realizzazione di siti web gratuitamente. In questo articolo analizzeremo entrambe le versioni per capire quali sono i rischi e le potenzialità.

Siti web gratuiti

Esistono portali che permettono la realizzazione di siti web vetrina, blog e e-commerce in maniera del tutto gratuita.

Ovviamente questi sistemi hanno parecchie limitazioni:

il nome di dominio non è di secondo livello (www.nomesito) ma di terzo livello (nomesito.nomedelportaleloro) e questo a primo impatto da all’utente una sensazione negativa

i layout grafici a disposizione sono molto pochi e le personalizzazioni altrettanto poche con il risultato che i siti risulteranno molto uguali tra loro. Inoltre, trattandosi di servizi gratuiti, si tratta di layout poco professionali e l'impatto dell'utente sarà estremamente negativo perché assocerà poca professionalità all'azienda che sta dietro al sito

il codice sorgente è blindato, non ci si può mettere mano e questa è una grandissima limitazione perché non permettono l'ottimizzato lato SEO, perciò non è possibile fare un buon posizionamento su Google e gli altri motori di ricerca

L’insieme di tutte queste problematiche rende il sito estremamente poco professionale e l’utente associa lo stesso livello di professionalità all’azienda che ci sta dietro. In pratica chi si affida a questi portali per il sito della propria azienda non si rende conto che si sta creando da solo un grave danno di immagine. Inoltre nel caso di un e-commerce la percentuale di utenti che non effettuano l’acquisto perché non percepiscono fiducia in un sito di questo tipo è elevata.

Siti web aziendali professionali

Un sito web aziendale deve essere professionale perché l’utente che lo visita deve percepire una grande professionalità nell’azienda che sta dietro al sito e deve acquisire fiducia per acquistare o chiedere i servizi offerti. Per questo motivo è assolutamente indispensabile affidarsi a personale esperto e qualificatoche analizzerà la situazione, dal tipo di azienda, al tipo di prodotto o servizio offerto, alle esigenze aziendali, al target di utenza a cui ci si rivolge e svilupperà un sito con i giusti requisiti, un sito personalizzato per quell’azienda, diverso dagli altri siti.

Che sia un sito vetrina, blog o e-commerce, ci sono varie modalità di sviluppo che portano a risultati diversi con prezzi diversi:

sito web sviluppato ad hoc : in questo caso lo sviluppatore sviluppa un sito partendo da zero e creando il codice sorgente. Il sito soddisferà tutti i requisiti necessari e sarà molto veloce perché non avrà funzionalità che per l’azienda specifica sono inutili. Questa versione richiede un maggior tempo di sviluppo ed un costo superiore

sito web sviluppato con CMS: in questo caso lo sviluppatore ricorre all'utilizzo di un CMS, ce ne sono molti, da WordPress, a Prestashop, a Magento, a Drupal, ecc. In base al tipo di sito da sviluppare sceglierà il CMS che sia più adatto. Ogni CMS ha molte funzionalità di base e dispone di moduli per aggiungerne altre. Avendo molte funzionalità, parte delle quali inutili per l'azienda a cui verrà fornito il sito, si tratta di un prodotto più pesante, che non potrà mai avere le prestazioni di un sito sviluppato ad hoc. Però in questo caso i tempi di sviluppo si accorciano ed il prezzo scende notevolmente.

In entrambi i casi basterà acquistare un nome di dominio e l’utente si troverà di fronte ad un sito www.nomesito e non ad un sito con un nome di terzo livello.

I vantaggi di un sito web professionale sono molteplici, dalla grafica personalizzata, alla possibilità di avere funzionalità che soddisfino tutte le esigenze, al codice ottimizzabile per i motori di ricerca. L’utente finale percepirà un elevato livello di professionalità e si fiderà maggiormente ad effettuare l’acquisto.

A chi rivolgersi per far realizzare un sito web professionale

Le agenzie ed i freelance che sviluppano siti web sono molteplici con costi molto diversi tra loro. Come in tutti i settori, ci sarà il professionista più o meno serio, perciò bisogna stare molto attenti.

Per prima cosa bisogna farsi fare vari preventivi da aziende diverse e poi bisogna valutarli bene, diffidare di chi presenta preventivi striminziti e non dettagliati e confrontare bene i preventivi tra loro perché capita spesso che alcuni preventivi sembrino più economici ma confrontandoli con altri si evince che non comprendono gli stessi servizi.