Perugia. Aperte le iscrizioni Summer School in Patrimoni, salute, conflitto e formazione in materia ambientale

Fino all’8 maggio 2023 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla Summer School in Patrimoni, salute, conflitto e formazione in materia ambientale. La Summer School si inserisce tra le attività di formazione post-laurea proposte dal Centro Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in materia ambientale (CISAFA) istituito con Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e ARPA Umbria.

La Summer School in «Patrimoni, salute, conflitto e formazione in materia ambientale», di durata di dieci giorni, si articola in 4 crediti formativi e si propone di fornire competenze specifiche ai laureati di primo livello di qualunque classe di laurea. In particolare, la Summer School è finalizzata a fornire le basi culturali necessarie per lo studio, l’analisi e la valorizzazione dei patrimoni ambientali, materiali e immateriali, in relazione alla società e alla salute umana e a fornire le conoscenze e le competenze per comprendere e gestire i conflitti sociali legati a tematiche ambientali. Ha l’obiettivo di costituire una risorsa per laureati, professionisti e operatori in ambito pubblico e privato chiamati a operare nell’ambito della protezione e della valorizzazione ambientale. Le conoscenze e le capacità teorico-pratiche, che saranno acquisite al termine del corso, prevedono l’approfondimento delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti per l’analisi e la valorizzazione dei patrimoni, materiali e immateriali, ambientali e per la gestione dei conflitti ambientali, con riferimento ai risvolti antropologici, sociologici e formativi. Ciò con particolare riferimento al settore occupazionale degli operatori e dei 3 professionisti nella programmazione, sviluppo e gestione delle risorse ambientali e della gestione dei conflitti. L’importanza crescente delle tematiche ambientali e delle ricadute socioeconomiche della scarsità di risorse, materiali e immateriali, manifesta in tutti i campi del sociale un impatto importante, come anche avviene per le opportunità di valorizzazione di tali risorse. La realtà contemporanea impone la necessità di disporre di operatori e professionisti correttamente formati e aggiornati, capaci di svolgere al meglio la loro professione, sia in ambito pubblico (enti, Comuni, Poli museali, Hub), sia in ambito privato (aziende, imprese).

È prevista l’erogazione di n. 10 borse di studio da parte di Arpa Umbria a copertura della tassa di immatricolazione di € 300,00 da assegnare in base all’ordine di graduatoria della selezione. Per l’attivazione del Corso sarà necessario il raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti, il numero massimo sarà di 20 partecipanti.

Per saperne di più consulta il bando:

https://www.unipg.it/didattica/corsi-a-numero-programmato/summer-winter-school?layout=concorso&idConcorso=40748