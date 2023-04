Bitonto. Incidente sulla 231: morti due ragazzi e due ragazze a bordo di una Corsa

Tragedia della strada la sera del 25 aprile nel Barese. Il bilancio è gravissimo: quattro giovani morti e due feriti gravi. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto (Bari).

Due ragazzi e due ragazze, a bordo di una Opel Corsa di colore grigio, sono morti sul colpo, mentre i due feriti, un ragazzo e una ragazza, erano a bordo di una Renault Scenic grigia. In base alle prime informazioni le 4 vittime avrebbero tutte tra i 17 e i 27 anni. Le ambulanze hanno trasportato il ragazzo alla guida della Scenic al Policlinico di Bari, mentre la ragazza, con fratture multiple, è stata trasportata all’ospedale Di Venere di Bari-Carbonara.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto, una Renault Scenic e una Opel Corsa che si sono scontrate frontalmente. Le quattro vittime erano a bordo della Opel che è finita oltre la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Le due vetture, per cause in corso di accertamento da parte della polizia, si sarebbero scontrate frontalmente. Dopo l’impatto una delle auto è finita fuori strada.