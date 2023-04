Prima accensione di una caldaia – per vereficarne il funzionamento

Se abbiamo in casa un dispositivo come la caldaia di sicuro abbiamo già avuto a che fare con un servizio di prima accensione di una caldaia, mentre se non ne abbiamo mai avuto una in casa comunque lo avremmo sentito nominare anche per terze persone, e cioè amici, parenti o colleghi di lavoro

Anche perché pure quando andiamo a chiedere delle informazioni perché magari stiamo prendendo in considerazione la possibilità di comprare una caldaia che è un dispositivo molto importante come tutti sappiamo che ci serve a riscaldarci durante i mesi invernali e avere acqua calda sanitaria tutto l’anno per farci una doccia rilassante e non solo, di Sicuro le persone che lavorano all’interno di queste imprese la prima cosa che ci diranno o tra le prime, è che questa prima accensione contestualmente all’installazione della caldaia e al suo collaudo è importante per verificare che tutto sia andato bene e non ci siano dei difetti di fabbrica e che quindi tutte le funzioni siano a posto in modo che un cliente possa stare tranquillo naturalmente

Tra l’altro teniamo presente che quando parliamo di installazione, collaudo e prima accensione e sono cose che non possiamo fare in autonomia, così come realtà in autonomia con la nostra caldaia non possiamo fare nulla se non tenerla sotto controllo e contattare i tecnici caldaisti quando ne abbiamo bisogno

Anche perché come tutti sappiamo quando si parla di caldaia si parla di sicurezza che è un qualcosa molto delicato e che ci impone di tenerla sempre sotto controllo e di affidarci ai tecnici caldaisti

Poi per quanto riguarda la prima accensione proveranno di sicuro le varie funzioni che ha la caldaia anche per approfittarne per spiegarci visto che possono essere anche molto complesse, considerando che gli ultimi modelli di qualsiasi tipo di marca e e azienda sono iper tecnologici e quindi è giusto conoscere bene in modo da poterla sfruttare al 100% la nostra caldaia

Tra l’altro con la prima accensione parte anche la garanzia con l’azienda costruttrice e quindi parte il nostro rapporto con la stessa

Dobbiamo ascoltare i consigli dei tecnici caldaisti a cui ci siamo affidati per l’installazione

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte quando poi avremo a che fare con i tecnici caldaisti dovremo fidarci dei loro consigli non solo per quanto riguarda questo processo di installazione, collaudo e prima accensione, ma in tutto il ciclo di vita della caldaia

Potrebbero essere i tecnici della stessa azienda che ce li ha inviati o potrebbero lavorare in quelle aziende che si occupano di manutenzione della caldaia, di installazione e quando serve di interventi di riparazione In poche parole

D’altra parte se vogliamo che la caldaia ci duri a lungo non possiamo essere superficiali e anzi dobbiamo essere attenti e scrupolosi già dal primo momento e mantenere questa attenzione in tutto il ciclo di vita della stessa che si spera sia più lungo possibile in modo da ammortizzare l’investimento nel migliore dei modi in poche parole.